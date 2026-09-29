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Гросси: МАГАТЭ фиксирует желание США и Ирана вернуться за стол переговоров
Гросси: МАГАТЭ фиксирует желание США и Ирана вернуться за стол переговоров - 29.09.2026, ПРАЙМ
Гросси: МАГАТЭ фиксирует желание США и Ирана вернуться за стол переговоров
МАГАТЭ фиксирует со стороны США и Ирана стремление вернуться за стол переговоров, агентство готово содействовать этому процессу, заявил в интервью РИА Новости... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:58+0300
2026-09-29T14:58+0300
2026-09-29T14:58+0300
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ООН, 29 сен — ПРАЙМ. МАГАТЭ фиксирует со стороны США и Ирана стремление вернуться за стол переговоров, агентство готово содействовать этому процессу, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. МАГАТЭ ранее неоднократно выступало посредником по вопросам, связанным с иранской ядерной программой. "Я чувствую стремление вернуться за стол переговоров, и МАГАТЭ будет готово этому содействовать, как и делало это прежде", — сказал Гросси. По его словам, возобновление переговоров необходимо и должно произойти как можно скорее. США и Иран в настоящее время поддерживают непрямые контакты при посредничестве Катара. Как сообщало агентство Рейтер, посредники проводят отдельные консультации с американской и иранской сторонами, а глава МИД Ирана Аббас Аракчи и катарские представители остаются в США. Одной из основных тем консультаций стала измененная версия предложенного Тегераном семидневного плана по открытию Ормузского пролива. Иранская ядерная программа также остается одним из ключевых вопросов возможного возобновления диалога.
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мировая экономика, сша, иран, катар, рафаэль гросси, аббас аракчи, магатэ, мид
Мировая экономика, США, ИРАН, КАТАР, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, МИД
Гросси: МАГАТЭ фиксирует желание США и Ирана вернуться за стол переговоров
Гендиректор Гросси: МАГАТЭ фиксирует стремление США и Ирана вернуться за стол переговоров