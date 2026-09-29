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Гросси: МАГАТЭ фиксирует желание США и Ирана вернуться за стол переговоров - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Гросси: МАГАТЭ фиксирует желание США и Ирана вернуться за стол переговоров
Гросси: МАГАТЭ фиксирует желание США и Ирана вернуться за стол переговоров - 29.09.2026, ПРАЙМ
Гросси: МАГАТЭ фиксирует желание США и Ирана вернуться за стол переговоров
МАГАТЭ фиксирует со стороны США и Ирана стремление вернуться за стол переговоров, агентство готово содействовать этому процессу, заявил в интервью РИА Новости... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:58+0300
2026-09-29T14:58+0300
мировая экономика
сша
иран
катар
рафаэль гросси
аббас аракчи
магатэ
мид
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ООН, 29 сен — ПРАЙМ. МАГАТЭ фиксирует со стороны США и Ирана стремление вернуться за стол переговоров, агентство готово содействовать этому процессу, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. МАГАТЭ ранее неоднократно выступало посредником по вопросам, связанным с иранской ядерной программой. "Я чувствую стремление вернуться за стол переговоров, и МАГАТЭ будет готово этому содействовать, как и делало это прежде", — сказал Гросси. По его словам, возобновление переговоров необходимо и должно произойти как можно скорее. США и Иран в настоящее время поддерживают непрямые контакты при посредничестве Катара. Как сообщало агентство Рейтер, посредники проводят отдельные консультации с американской и иранской сторонами, а глава МИД Ирана Аббас Аракчи и катарские представители остаются в США. Одной из основных тем консультаций стала измененная версия предложенного Тегераном семидневного плана по открытию Ормузского пролива. Иранская ядерная программа также остается одним из ключевых вопросов возможного возобновления диалога.
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мировая экономика, сша, иран, катар, рафаэль гросси, аббас аракчи, магатэ, мид
Мировая экономика, США, ИРАН, КАТАР, Рафаэль Гросси, Аббас Аракчи, МАГАТЭ, МИД
14:58 29.09.2026
 
Гросси: МАГАТЭ фиксирует желание США и Ирана вернуться за стол переговоров

Гендиректор Гросси: МАГАТЭ фиксирует стремление США и Ирана вернуться за стол переговоров

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ООН, 29 сен — ПРАЙМ. МАГАТЭ фиксирует со стороны США и Ирана стремление вернуться за стол переговоров, агентство готово содействовать этому процессу, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
МАГАТЭ ранее неоднократно выступало посредником по вопросам, связанным с иранской ядерной программой.
"Я чувствую стремление вернуться за стол переговоров, и МАГАТЭ будет готово этому содействовать, как и делало это прежде", — сказал Гросси.
По его словам, возобновление переговоров необходимо и должно произойти как можно скорее.
США и Иран в настоящее время поддерживают непрямые контакты при посредничестве Катара. Как сообщало агентство Рейтер, посредники проводят отдельные консультации с американской и иранской сторонами, а глава МИД Ирана Аббас Аракчи и катарские представители остаются в США.
Одной из основных тем консультаций стала измененная версия предложенного Тегераном семидневного плана по открытию Ормузского пролива. Иранская ядерная программа также остается одним из ключевых вопросов возможного возобновления диалога.
 
Мировая экономикаСШАИРАНКАТАРРафаэль ГроссиАббас АракчиМАГАТЭМИД
 
 
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