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Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН
Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН - 29.09.2026, ПРАЙМ
Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен и в дальнейшем содействовать поиску урегулирования украинского конфликта везде, где у него будет такая... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T21:54+0300
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ООН, 29 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен и в дальнейшем содействовать поиску урегулирования украинского конфликта везде, где у него будет такая возможность. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости."Генеральный секретарь продолжит оказывать содействие везде, где сможет", — сказал Дюжаррик.Он также заверил, что шаги Гутерреша будут соответствовать резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, нормам международного права и принципу территориальной целостности Украины.Ранее Дюжаррик сообщал, что генсек поддерживает контакты с Москвой и Киевом на фоне обсуждения возможной трехсторонней встречи с участием США.В сентябре Вашингтон активизировал посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Американская сторона также выступила за возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины.
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Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН
Дюжаррик: Гутерреш будет действовать согласно резолюциям ГА ООН и международному праву