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Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН

Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН - 29.09.2026, ПРАЙМ

Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен и в дальнейшем содействовать поиску урегулирования украинского конфликта везде, где у него будет такая... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T21:54+0300

2026-09-29T21:54+0300

2026-09-29T21:54+0300

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ООН, 29 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен и в дальнейшем содействовать поиску урегулирования украинского конфликта везде, где у него будет такая возможность. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости."Генеральный секретарь продолжит оказывать содействие везде, где сможет", — сказал Дюжаррик.Он также заверил, что шаги Гутерреша будут соответствовать резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, нормам международного права и принципу территориальной целостности Украины.Ранее Дюжаррик сообщал, что генсек поддерживает контакты с Москвой и Киевом на фоне обсуждения возможной трехсторонней встречи с участием США.В сентябре Вашингтон активизировал посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Американская сторона также выступила за возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины.

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общество , украина, антониу гутерреш, оон, мировая экономика, москва, киев, стив уиткофф, джаред кушнер