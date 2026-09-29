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Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН
Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН - 29.09.2026, ПРАЙМ
Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен и в дальнейшем содействовать поиску урегулирования украинского конфликта везде, где у него будет такая... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T21:54+0300
2026-09-29T21:54+0300
общество
украина
антониу гутерреш
оон
мировая экономика
москва
киев
стив уиткофф
джаред кушнер
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ООН, 29 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен и в дальнейшем содействовать поиску урегулирования украинского конфликта везде, где у него будет такая возможность. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости."Генеральный секретарь продолжит оказывать содействие везде, где сможет", — сказал Дюжаррик.Он также заверил, что шаги Гутерреша будут соответствовать резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, нормам международного права и принципу территориальной целостности Украины.Ранее Дюжаррик сообщал, что генсек поддерживает контакты с Москвой и Киевом на фоне обсуждения возможной трехсторонней встречи с участием США.В сентябре Вашингтон активизировал посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Американская сторона также выступила за возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины.
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общество , украина, антониу гутерреш, оон, мировая экономика, москва, киев, стив уиткофф, джаред кушнер
Общество , УКРАИНА, Антониу Гутерреш, ООН, Мировая экономика, МОСКВА, Киев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
21:54 29.09.2026
 
Гутерреш продолжит помогать урегулированию на Украине — офис генсека ООН

Дюжаррик: Гутерреш будет действовать согласно резолюциям ГА ООН и международному праву

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018 - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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ООН, 29 сен — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш намерен и в дальнейшем содействовать поиску урегулирования украинского конфликта везде, где у него будет такая возможность. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Генеральный секретарь продолжит оказывать содействие везде, где сможет", — сказал Дюжаррик.
Он также заверил, что шаги Гутерреша будут соответствовать резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, нормам международного права и принципу территориальной целостности Украины.
Ранее Дюжаррик сообщал, что генсек поддерживает контакты с Москвой и Киевом на фоне обсуждения возможной трехсторонней встречи с участием США.
В сентябре Вашингтон активизировал посреднические усилия по украинскому урегулированию. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели переговоры о возможных путях завершения конфликта. Американская сторона также выступила за возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины.
 
ОбществоУКРАИНААнтониу ГутеррешООНМировая экономикаМОСКВАКиевСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
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