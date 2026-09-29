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Первый рейс через новый терминал аэропорта Южно-Сахалинска вылетел в Харбин

Первый рейс через новый терминал аэропорта Южно-Сахалинска вылетел в Харбин - 29.09.2026, ПРАЙМ

Первый рейс через новый терминал аэропорта Южно-Сахалинска вылетел в Харбин

Первым рейсом через новый международный терминал аэропорта Южно-Сахалинска на Airbus A319 авиакомпании "Аврора" вылетели в китайский Харбин 106 пассажиров,... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T04:24+0300

2026-09-29T04:24+0300

2026-09-29T04:24+0300

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Первым рейсом через новый международный терминал аэропорта Южно-Сахалинска на Airbus A319 авиакомпании "Аврора" вылетели в китайский Харбин 106 пассажиров, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. По данным пресс-службы, со вторника внутренние и международные рейсы на прилет и вылет обслуживаются в одном аэровокзальном комплексе. О готовности международного пункта пропуска через государственную границу и готовности объекта к запуску 18 сентября губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил президенту России Владимиру Путину. Как отмечает региональное правительство, Южно-Сахалинск стал единственным аэропортом на Дальнем Востоке с автоматическими пропускными модулями. Автоматизированная система паспортного контроля "Сапсан" включает десять модулей и позволяет обслужить до 600 пассажиров в час по биометрии без непосредственного общения с сотрудниками пограничных органов. "Начало работы нового международного терминала – важный шаг в развитии аэровокзального комплекса Южно-Сахалинска. Прежде всего, это комфорт и безопасность для сахалинцев и курильчан, которые отправляются за рубеж и возвращаются домой. Теперь все предполетные процедуры проходят в едином современном пространстве. Создана просторная зона ожидания с понятной навигацией, современными системами безопасности и выходами на посадку", - цитирует пресс-служба главу региона. Лимаренко добавил, что ввод терминала позволяет региону расширять авиасообщение с зарубежными странами, принимать больше гостей и создавать новые возможности для туризма и деловых связей. В 2025 году по трем направлениям в Китай - Шанхай, Пекин и Харбин - аэропорт обслужил более 22 тысяч человек, а за восемь месяцев этого года пассажиропоток уже превысил 19 тысяч. "Вход в международный сектор символически открыли сами путешественники: первые четыре пассажира рейса перерезали ленту, которую держали бортпроводники. Для международных рейсов аэровокзал использует общую зону регистрации на первом этаже, где расположены 24 стойки. На втором этаже пассажиры проходят предполетный досмотр по общему маршруту с путешественниками внутренних линий", - также сказали в пресс-службе. Техническое оснащение воздушного пункта пропуска в аэропорту Южно-Сахалинска было выполнено на четыре месяца раньше срока госконтракта, отмечает правительство.

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бизнес, южно-сахалинск, харбин, дальний восток, владимир путин