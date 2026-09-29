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Китайские ИИ-модели опережают американские по использованию, пишут СМИ

Китайские ИИ-модели опережают американские по использованию, пишут СМИ - 29.09.2026, ПРАЙМ

Китайские ИИ-модели опережают американские по использованию, пишут СМИ

Крупнейшие языковые модели Китая в течение 22 недель подряд опережают своих конкурентов из США по еженедельному использованию, удерживая первое место в мире,... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:23+0300

2026-09-29T14:23+0300

2026-09-29T14:23+0300

технологии

мировая экономика

китай

сша

ии

искусственный интеллект

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ПЕКИН, 29 сен - ПРАЙМ. Крупнейшие языковые модели Китая в течение 22 недель подряд опережают своих конкурентов из США по еженедельному использованию, удерживая первое место в мире, сообщает газета China Daily. Токен - это базовая единица текста, обрабатываемая ИИ-моделью, ставшая показателем использования ИИ и потребления вычислительных мощностей. "Китайские ИИ-модели обработали 62,22 триллиона токенов с 21 сентября по воскресенье по сравнению с 14,2 триллиона, сгенерированными американскими моделями", - говорится в сообщении. Успех китайского ИИ обеспечили сразу несколько моделей, которые предлагают рынку конкурентные цены, открытый исходный код и высокую скорость итераций. По данным OpenRouter, лидерство удерживает DeepSeek-V4.1 Flash с 19,6 триллиона токенов. Z.аi GLM 5.3 Flash занял второе место с 16,3 триллиона токенов. Tencent занял четвертое место с 9,64 триллиона токенов. Space Bunny Alpha, модель от анонимного разработчика, которая появилась на OpenRouter в среду, менее чем за неделю поднялась на третье место с почти 14 триллионами токенов, опередив модели Tencent и OpenAI. Предполагается, что ее разработчиком может быть китайская компания MiniMax, что обеспечит моделям из КНР еще большую долю в мировых рейтингах использования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, мировая экономика, китай, сша, ии, искусственный интеллект