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Греф заявил, что стартапам тяжело конкурировать с крупными ИИ-компаниями

Греф заявил, что стартапам тяжело конкурировать с крупными ИИ-компаниями - 29.09.2026, ПРАЙМ

Греф заявил, что стартапам тяжело конкурировать с крупными ИИ-компаниями

Стартапам тяжело конкурировать с крупными корпорациями в сфере разработки фундаментальных моделей искусственного интеллекта, это требует миллиардных инвестиций, | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:42+0300

2026-09-29T15:42+0300

2026-09-29T15:54+0300

технологии

финансы

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Стартапам тяжело конкурировать с крупными корпорациями в сфере разработки фундаментальных моделей искусственного интеллекта, это требует миллиардных инвестиций, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф на Московском стартап-саммите. "Вопрос был связан с возможностью стартапов конкурировать в сфере ИИ с такими крупными компаниями. В сфере искусственного интеллекта есть большое количество возможностей применения. Развитие фундаментальных моделей, конечно, это удел крупных компаний. Во всем мире это, как правило, крупные компании. Или компании, начинающие с нуля с очень большими миллиардными инвестициями. И здесь с конкуренцией стартапам, конечно, тяжело", — сказал он. При этом в области "горизонтальных инноваций" стартапы могут конкурировать с гигантами. Речь идет о создании на базе готовых фундаментальных моделей новых продуктов и их масштабировании. "Ни одна крупнейшая компания не сможет так же быстро и в огромном количестве отраслей проводить большое количество экспериментов. Стартапы легкие, у них небольшие затраты, маленькие команды, они очень гибкие, и они могут придумывать значительно быстрее и больше, и проверять это, чем крупные компании", — отметил глава Сбербанка. Греф подчеркнул важность коллаборации: крупные компании создают базовые модели, а небольшие игроки продвигают их на рынок, изобретают новые бизнес-модели и продукты.

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технологии, финансы, герман греф, сбербанк