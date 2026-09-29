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Мировой импорт СПГ в августе снизился на 8,8%
Мировой импорт СПГ в августе снизился на 8,8% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Мировой импорт СПГ в августе снизился на 8,8%
Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в августе сократился на 8,8% в годовом выражении - до 34,29 миллиона тонн, и негативная динамика длится уже... | 29.09.2026, ПРАЙМ
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газ
ближний восток
азия
африка
фсэг
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в августе сократился на 8,8% в годовом выражении - до 34,29 миллиона тонн, и негативная динамика длится уже шесть месяцев подряд, с самого начала текущего ближневосточного кризиса, следует из материалов доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В августе 2026 года мировой импорт СПГ значительно снизился - на 8,8% (3,32 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 34,29 миллиона тонн", - говорится в докладе.
Ранее ФСЭГ сообщал о последовательном снижении показателя. Если в феврале он вырос на 12% (на 4 миллиона тонн) в годовом выражении и достиг 38,2 миллиона тонн, поставив рекорд для этого месяца, то в марте он опустился, впервые более чем за год, на 1,7%, в апреле упал на 10%, сильнее всего за всю историю наблюдений, затем снизился в мае на 4,6%, и в июне - на 2,9%, в июле - на 2,9%.
"Снижение объемов импорта было обусловлено ослаблением импорта в Азию, на Ближний Восток и в Африку, в то время как импорт СПГ в Европу оставался в целом стабильным по сравнению с предыдущим годом. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке продолжал ограничивать мировую торговлю СПГ, поскольку ограничения на транзит через Ормузский пролив подавляли экспорт СПГ из Катара и ОАЭ", - пишет ФСЭГ.
При этом по итогам января-августа мировой импорт сжиженного природного газа снизился на 1,2% в годовом выражении, или на 3,51 миллиона тонн, и достиг 281,75 миллиона тонн.
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газ, ближний восток, азия, африка, фсэг
Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, АФРИКА, ФСЭГ
Мировой импорт СПГ в августе снизился на 8,8%
ФСЭГ: мировой импорт СПГ в августе снизился на 8,8%, до 34,29 миллиона тонн
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в августе сократился на 8,8% в годовом выражении - до 34,29 миллиона тонн, и негативная динамика длится уже шесть месяцев подряд, с самого начала текущего ближневосточного кризиса, следует из материалов доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В августе 2026 года мировой импорт СПГ значительно снизился - на 8,8% (3,32 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 34,29 миллиона тонн", - говорится в докладе.
Ранее ФСЭГ сообщал о последовательном снижении показателя. Если в феврале он вырос на 12% (на 4 миллиона тонн) в годовом выражении и достиг 38,2 миллиона тонн, поставив рекорд для этого месяца, то в марте он опустился, впервые более чем за год, на 1,7%, в апреле упал на 10%, сильнее всего за всю историю наблюдений, затем снизился в мае на 4,6%, и в июне - на 2,9%, в июле - на 2,9%.
"Снижение объемов импорта было обусловлено ослаблением импорта в Азию, на Ближний Восток и в Африку, в то время как импорт СПГ в Европу оставался в целом стабильным по сравнению с предыдущим годом. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке продолжал ограничивать мировую торговлю СПГ, поскольку ограничения на транзит через Ормузский пролив подавляли экспорт СПГ из Катара и ОАЭ", - пишет ФСЭГ.
При этом по итогам января-августа мировой импорт сжиженного природного газа снизился на 1,2% в годовом выражении, или на 3,51 миллиона тонн, и достиг 281,75 миллиона тонн.