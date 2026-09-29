Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировой импорт СПГ в августе снизился на 8,8% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/import-873781312.html
Мировой импорт СПГ в августе снизился на 8,8%
Мировой импорт СПГ в августе снизился на 8,8% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Мировой импорт СПГ в августе снизился на 8,8%
Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в августе сократился на 8,8% в годовом выражении - до 34,29 миллиона тонн, и негативная динамика длится уже... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:27+0300
2026-09-29T19:27+0300
газ
ближний восток
азия
африка
фсэг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873781312.jpg?1790699272
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в августе сократился на 8,8% в годовом выражении - до 34,29 миллиона тонн, и негативная динамика длится уже шесть месяцев подряд, с самого начала текущего ближневосточного кризиса, следует из материалов доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В августе 2026 года мировой импорт СПГ значительно снизился - на 8,8% (3,32 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 34,29 миллиона тонн", - говорится в докладе. Ранее ФСЭГ сообщал о последовательном снижении показателя. Если в феврале он вырос на 12% (на 4 миллиона тонн) в годовом выражении и достиг 38,2 миллиона тонн, поставив рекорд для этого месяца, то в марте он опустился, впервые более чем за год, на 1,7%, в апреле упал на 10%, сильнее всего за всю историю наблюдений, затем снизился в мае на 4,6%, и в июне - на 2,9%, в июле - на 2,9%. "Снижение объемов импорта было обусловлено ослаблением импорта в Азию, на Ближний Восток и в Африку, в то время как импорт СПГ в Европу оставался в целом стабильным по сравнению с предыдущим годом. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке продолжал ограничивать мировую торговлю СПГ, поскольку ограничения на транзит через Ормузский пролив подавляли экспорт СПГ из Катара и ОАЭ", - пишет ФСЭГ. При этом по итогам января-августа мировой импорт сжиженного природного газа снизился на 1,2% в годовом выражении, или на 3,51 миллиона тонн, и достиг 281,75 миллиона тонн.
ближний восток
азия
африка
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, ближний восток, азия, африка, фсэг
Газ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, АФРИКА, ФСЭГ
19:27 29.09.2026
 
Мировой импорт СПГ в августе снизился на 8,8%

ФСЭГ: мировой импорт СПГ в августе снизился на 8,8%, до 34,29 миллиона тонн

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) в августе сократился на 8,8% в годовом выражении - до 34,29 миллиона тонн, и негативная динамика длится уже шесть месяцев подряд, с самого начала текущего ближневосточного кризиса, следует из материалов доклада Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В августе 2026 года мировой импорт СПГ значительно снизился - на 8,8% (3,32 миллиона тонн) в годовом исчислении, до 34,29 миллиона тонн", - говорится в докладе.
Ранее ФСЭГ сообщал о последовательном снижении показателя. Если в феврале он вырос на 12% (на 4 миллиона тонн) в годовом выражении и достиг 38,2 миллиона тонн, поставив рекорд для этого месяца, то в марте он опустился, впервые более чем за год, на 1,7%, в апреле упал на 10%, сильнее всего за всю историю наблюдений, затем снизился в мае на 4,6%, и в июне - на 2,9%, в июле - на 2,9%.
"Снижение объемов импорта было обусловлено ослаблением импорта в Азию, на Ближний Восток и в Африку, в то время как импорт СПГ в Европу оставался в целом стабильным по сравнению с предыдущим годом. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке продолжал ограничивать мировую торговлю СПГ, поскольку ограничения на транзит через Ормузский пролив подавляли экспорт СПГ из Катара и ОАЭ", - пишет ФСЭГ.
При этом по итогам января-августа мировой импорт сжиженного природного газа снизился на 1,2% в годовом выражении, или на 3,51 миллиона тонн, и достиг 281,75 миллиона тонн.
 
ГазБЛИЖНИЙ ВОСТОКАЗИЯАФРИКАФСЭГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала