https://1prime.ru/20260929/import-873782832.html
Импорт СПГ в Европу в августе вырос на 0,5%
Импорт СПГ в Европу в августе вырос на 0,5% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Импорт СПГ в Европу в августе вырос на 0,5%
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в августе вырос на 0,5% - до 7,99 миллиона тонн после снижения в течение пяти месяцев подряд, сообщается в... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T20:28+0300
2026-09-29T20:28+0300
2026-09-29T20:47+0300
газ
европа
сша
азия
фсэг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873782832.jpg?1790704059
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в августе вырос на 0,5% - до 7,99 миллиона тонн после снижения в течение пяти месяцев подряд, сообщается в ежемесячном докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В августе 2026 года импорт СПГ в Европу вырос на 0,5% (0,04 миллиона тонн) в годовом исчислении - до 7,99 миллиона тонн, что положило конец пяти месяцам подряд снижения в годовом исчислении", - говорится в докладе. ФСЭГ поясняет, что скромный рост был поддержан сужением разницы спотовых цен на СПГ между Азией и Европой, что способствовало восстановлению поставок из США в европейский регион. Отмечается, что рост импорта СПГ в Хорватию, Италию и Испанию компенсировали снижение поставок в Бельгию, Францию, Литву и Польшу. ФСЭГ добавляет, что увеличение импорта в Хорватию было обусловлено увеличением поставок из Норвегии и Тринидада и Тобаго, в то время как значительное увеличение поставок СПГ из США способствовало росту импорта в Италию и Испанию. "Напротив, сокращение поставок российского СПГ способствовало ослаблению импорта в Бельгию и Францию, поскольку экспорт российского СПГ в Европу снизился в годовом исчислении, в то время как экспорт в Азию увеличился", - подчеркивает ФСЭГ. В Литве сократился импорт СПГ из Западной Африки и США, а в Польшу упали поставки из Катара на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. В январе-августе импорт СПГ в Европу снизился на 2,7% - до 82,65 миллиона тонн.
европа
сша
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, сша, азия, фсэг
Газ, ЕВРОПА, США, АЗИЯ, ФСЭГ
Импорт СПГ в Европу в августе вырос на 0,5%
ФСЭГ: импорт СПГ в Европу в августе вырос на 0,5% - до 7,99 миллиона тонн
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в августе вырос на 0,5% - до 7,99 миллиона тонн после снижения в течение пяти месяцев подряд, сообщается в ежемесячном докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"В августе 2026 года импорт СПГ в Европу вырос на 0,5% (0,04 миллиона тонн) в годовом исчислении - до 7,99 миллиона тонн, что положило конец пяти месяцам подряд снижения в годовом исчислении", - говорится в докладе.
ФСЭГ поясняет, что скромный рост был поддержан сужением разницы спотовых цен на СПГ между Азией и Европой, что способствовало восстановлению поставок из США в европейский регион.
Отмечается, что рост импорта СПГ в Хорватию, Италию и Испанию компенсировали снижение поставок в Бельгию, Францию, Литву и Польшу. ФСЭГ добавляет, что увеличение импорта в Хорватию было обусловлено увеличением поставок из Норвегии и Тринидада и Тобаго, в то время как значительное увеличение поставок СПГ из США способствовало росту импорта в Италию и Испанию.
"Напротив, сокращение поставок российского СПГ способствовало ослаблению импорта в Бельгию и Францию, поскольку экспорт российского СПГ в Европу снизился в годовом исчислении, в то время как экспорт в Азию увеличился", - подчеркивает ФСЭГ.
В Литве сократился импорт СПГ из Западной Африки и США, а в Польшу упали поставки из Катара на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
В январе-августе импорт СПГ в Европу снизился на 2,7% - до 82,65 миллиона тонн.