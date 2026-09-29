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Импорт СПГ в Европу в августе вырос на 0,5%

Импорт СПГ в Европу в августе вырос на 0,5% - 29.09.2026, ПРАЙМ

Импорт СПГ в Европу в августе вырос на 0,5%

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в августе вырос на 0,5% - до 7,99 миллиона тонн после снижения в течение пяти месяцев подряд, сообщается в... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T20:28+0300

2026-09-29T20:28+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в августе вырос на 0,5% - до 7,99 миллиона тонн после снижения в течение пяти месяцев подряд, сообщается в ежемесячном докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "В августе 2026 года импорт СПГ в Европу вырос на 0,5% (0,04 миллиона тонн) в годовом исчислении - до 7,99 миллиона тонн, что положило конец пяти месяцам подряд снижения в годовом исчислении", - говорится в докладе. ФСЭГ поясняет, что скромный рост был поддержан сужением разницы спотовых цен на СПГ между Азией и Европой, что способствовало восстановлению поставок из США в европейский регион. Отмечается, что рост импорта СПГ в Хорватию, Италию и Испанию компенсировали снижение поставок в Бельгию, Францию, Литву и Польшу. ФСЭГ добавляет, что увеличение импорта в Хорватию было обусловлено увеличением поставок из Норвегии и Тринидада и Тобаго, в то время как значительное увеличение поставок СПГ из США способствовало росту импорта в Италию и Испанию. "Напротив, сокращение поставок российского СПГ способствовало ослаблению импорта в Бельгию и Францию, поскольку экспорт российского СПГ в Европу снизился в годовом исчислении, в то время как экспорт в Азию увеличился", - подчеркивает ФСЭГ. В Литве сократился импорт СПГ из Западной Африки и США, а в Польшу упали поставки из Катара на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. В январе-августе импорт СПГ в Европу снизился на 2,7% - до 82,65 миллиона тонн.

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газ, европа, сша, азия, фсэг