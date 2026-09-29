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Индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 81,9 пункта - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 81,9 пункта
Индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 81,9 пункта - 29.09.2026, ПРАЙМ
Индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 81,9 пункта
Индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 81,9 пункта с пересмотренного показателя августа в 88,6 пункта, сообщает аналитическая компания... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:20+0300
2026-09-29T17:29+0300
газ
сша
conference board
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 81,9 пункта с пересмотренного показателя августа в 88,6 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя только до 89,2 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 89,4 пункта.Кроме того, индекс экономических ожиданий снизился на 5,9 пункта по сравнению с пересмотренным значением августа - до 63,6 пункта. Индекс экономических условий при этом упал на 7,9 пункта к пересмотренному уровню предыдущего месяца - до 109,3 пункта.Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
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192
40
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газ, сша, conference board
Газ, США, Conference Board
17:20 29.09.2026 (обновлено: 17:29 29.09.2026)
 
Индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 81,9 пункта

Conference Board: индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 81,9 пункта

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в сентябре снизился до 81,9 пункта с пересмотренного показателя августа в 88,6 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, прогнозировали снижение показателя только до 89,2 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 89,4 пункта.
Кроме того, индекс экономических ожиданий снизился на 5,9 пункта по сравнению с пересмотренным значением августа - до 63,6 пункта. Индекс экономических условий при этом упал на 7,9 пункта к пересмотренному уровню предыдущего месяца - до 109,3 пункта.
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.
 
ГазСШАConference Board
 
 
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