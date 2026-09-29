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McDonald's использует искусственный интеллект для определения цен
McDonald's использует искусственный интеллект для определения цен - 29.09.2026, ПРАЙМ
McDonald's использует искусственный интеллект для определения цен
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's использует искусственный интеллект для того, чтобы определять цены на позиции в меню, сообщает агентство Рейтер. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:48+0300
2026-09-29T14:48+0300
2026-09-29T14:48+0300
технологии
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калифорния
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's использует искусственный интеллект для того, чтобы определять цены на позиции в меню, сообщает агентство Рейтер.
"McDonald's все чаще использует искусственный интеллект для определения цен в меню в США и на некоторых мировых рынках", - говорится в сообщении. Рейтер изучил скриншоты системы ценообразования компании, сделанные в августе, и опросил девять источников, знакомых с информацией.
Система ценообразования McDonald's использует алгоритмы машинного обучения для непрерывного анализа миллионов ежедневных операций, проводящихся в примерно в 14 тысячах ресторанах сети и генерирует так называемую "оптимальную цену" для каждой позиции в меню, от бигмака до кофе со скидкой для пенсионеров, указывается в материале.
Согласно информации трех франчайзи, которую передает Рейтер, система увеличила существующую ценовую разницу для одного и того же продукта в разных точках, находящихся по соседству в одном районе.
В сентябре агентство проверило цены в меню мобильного приложения, где выявило разницу в стоимости. Так, стоимость бигмака в ресторане в американском городе Фресно, штат Калифорния, составляет 5,69 доллара, а в предприятии, находящемся в двух милях от него, цена за эту позицию увеличена на 21% - до 6,89 доллара.
McDonald's заявляет, что франчайзи могут свободно определять собственные цены, однако пять владельцев ресторанов сети сказали Рейтеру, что компания вынуждает их использовать инструменты ценообразования с искусственным интеллектом.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
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технологии, бизнес, сша, калифорния, mcdonald's
Технологии, Бизнес, США, Калифорния, McDonald's
McDonald's использует искусственный интеллект для определения цен
Рейтер: McDonald's использует искусственный интеллект для определения цен в меню
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's использует искусственный интеллект для того, чтобы определять цены на позиции в меню, сообщает агентство Рейтер.
"McDonald's все чаще использует искусственный интеллект для определения цен в меню в США и на некоторых мировых рынках", - говорится в сообщении. Рейтер изучил скриншоты системы ценообразования компании, сделанные в августе, и опросил девять источников, знакомых с информацией.
Система ценообразования McDonald's использует алгоритмы машинного обучения для непрерывного анализа миллионов ежедневных операций, проводящихся в примерно в 14 тысячах ресторанах сети и генерирует так называемую "оптимальную цену" для каждой позиции в меню, от бигмака до кофе со скидкой для пенсионеров, указывается в материале.
Согласно информации трех франчайзи, которую передает Рейтер, система увеличила существующую ценовую разницу для одного и того же продукта в разных точках, находящихся по соседству в одном районе.
В сентябре агентство проверило цены в меню мобильного приложения, где выявило разницу в стоимости. Так, стоимость бигмака в ресторане в американском городе Фресно, штат Калифорния, составляет 5,69 доллара, а в предприятии, находящемся в двух милях от него, цена за эту позицию увеличена на 21% - до 6,89 доллара.
McDonald's заявляет, что франчайзи могут свободно определять собственные цены, однако пять владельцев ресторанов сети сказали Рейтеру, что компания вынуждает их использовать инструменты ценообразования с искусственным интеллектом.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".