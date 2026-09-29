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McDonald's использует искусственный интеллект для определения цен

McDonald's использует искусственный интеллект для определения цен - 29.09.2026, ПРАЙМ

McDonald's использует искусственный интеллект для определения цен

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's использует искусственный интеллект для того, чтобы определять цены на позиции в меню, сообщает агентство Рейтер. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:48+0300

2026-09-29T14:48+0300

2026-09-29T14:48+0300

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калифорния

mcdonald's

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's использует искусственный интеллект для того, чтобы определять цены на позиции в меню, сообщает агентство Рейтер. "McDonald's все чаще использует искусственный интеллект для определения цен в меню в США и на некоторых мировых рынках", - говорится в сообщении. Рейтер изучил скриншоты системы ценообразования компании, сделанные в августе, и опросил девять источников, знакомых с информацией. Система ценообразования McDonald's использует алгоритмы машинного обучения для непрерывного анализа миллионов ежедневных операций, проводящихся в примерно в 14 тысячах ресторанах сети и генерирует так называемую "оптимальную цену" для каждой позиции в меню, от бигмака до кофе со скидкой для пенсионеров, указывается в материале. Согласно информации трех франчайзи, которую передает Рейтер, система увеличила существующую ценовую разницу для одного и того же продукта в разных точках, находящихся по соседству в одном районе. В сентябре агентство проверило цены в меню мобильного приложения, где выявило разницу в стоимости. Так, стоимость бигмака в ресторане в американском городе Фресно, штат Калифорния, составляет 5,69 доллара, а в предприятии, находящемся в двух милях от него, цена за эту позицию увеличена на 21% - до 6,89 доллара. McDonald's заявляет, что франчайзи могут свободно определять собственные цены, однако пять владельцев ресторанов сети сказали Рейтеру, что компания вынуждает их использовать инструменты ценообразования с искусственным интеллектом. Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".

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технологии, бизнес, сша, калифорния, mcdonald's