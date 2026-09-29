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Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний

Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний - 29.09.2026, ПРАЙМ

Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний

Искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет, считает глава Сбербанка Герман Греф. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:09+0300

2026-09-29T15:09+0300

2026-09-29T15:09+0300

технологии

бизнес

герман греф

сбербанк

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании", - сказал он на Московском стартап-саммите. Греф отметил, что при этом главы компаний, особенно крупных, должны думать о судьбе сотрудников в эпоху цифровизации. "Я сегодня много времени трачу на то, чтобы продумать, какие еще бизнесы придумать, как можно занять тех людей, которые освобождаются в банкинге", - рассказал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, герман греф, сбербанк