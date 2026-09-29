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Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний
Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний - 29.09.2026, ПРАЙМ
Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний
Искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет, считает глава Сбербанка Герман Греф. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:09+0300
2026-09-29T15:09+0300
технологии
бизнес
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873766485.jpg?1790683771
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет, считает глава Сбербанка Герман Греф. "Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании", - сказал он на Московском стартап-саммите. Греф отметил, что при этом главы компаний, особенно крупных, должны думать о судьбе сотрудников в эпоху цифровизации. "Я сегодня много времени трачу на то, чтобы продумать, какие еще бизнесы придумать, как можно занять тех людей, которые освобождаются в банкинге", - рассказал он.
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технологии, бизнес, герман греф, сбербанк
Технологии, Бизнес, Герман Греф, Сбербанк
15:09 29.09.2026
 
Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний

Греф: искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании", - сказал он на Московском стартап-саммите.
Греф отметил, что при этом главы компаний, особенно крупных, должны думать о судьбе сотрудников в эпоху цифровизации.
"Я сегодня много времени трачу на то, чтобы продумать, какие еще бизнесы придумать, как можно занять тех людей, которые освобождаются в банкинге", - рассказал он.
 
ТехнологииБизнесГерман ГрефСбербанк
 
 
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