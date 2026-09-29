https://1prime.ru/20260929/intellekt-873766485.html
Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний
Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний - 29.09.2026, ПРАЙМ
Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний
Искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет, считает глава Сбербанка Герман Греф. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:09+0300
2026-09-29T15:09+0300
2026-09-29T15:09+0300
технологии
бизнес
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873766485.jpg?1790683771
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании", - сказал он на Московском стартап-саммите.
Греф отметил, что при этом главы компаний, особенно крупных, должны думать о судьбе сотрудников в эпоху цифровизации.
"Я сегодня много времени трачу на то, чтобы продумать, какие еще бизнесы придумать, как можно занять тех людей, которые освобождаются в банкинге", - рассказал он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, герман греф, сбербанк
Технологии, Бизнес, Герман Греф, Сбербанк
Греф: искусственный интеллект не заменит руководителей компаний
Греф: искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие 10 лет искусственный интеллект сможет заменить руководителя компании", - сказал он на Московском стартап-саммите.
Греф отметил, что при этом главы компаний, особенно крупных, должны думать о судьбе сотрудников в эпоху цифровизации.
"Я сегодня много времени трачу на то, чтобы продумать, какие еще бизнесы придумать, как можно занять тех людей, которые освобождаются в банкинге", - рассказал он.