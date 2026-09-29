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Цена доллара в Иране превысила 2,5 миллиона риалов за доллар
Цена доллара в Иране превысила 2,5 миллиона риалов за доллар - 29.09.2026, ПРАЙМ
Цена доллара в Иране превысила 2,5 миллиона риалов за доллар
Стоимость национальной валюты Ирана на свободном рынке в условиях конфликта с США достигла рекордно низкого значения за всю историю исламской республики, пробив | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:41+0300
2026-09-29T12:41+0300
2026-09-29T12:41+0300
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ТЕГЕРАН, 29 сен - ПРАЙМ. Стоимость национальной валюты Ирана на свободном рынке в условиях конфликта с США достигла рекордно низкого значения за всю историю исламской республики, пробив отметку в 2,5 миллиона риалов за доллар, следует из сообщения новостного портала Eghtesad News. "Свободный курс доллара на рынке увеличился относительно уровня закрытия вчерашнего дня и достиг 250 210 туманов (2 502 100 риалов - ред.)", - говорится в сообщении. США и Израиль еще 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня США и Иран подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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рынок, мировая экономика, иран, сша, израиль
Рынок, Мировая экономика, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ
Цена доллара в Иране превысила 2,5 миллиона риалов за доллар
Eghtesad News: курс доллара в условиях конфликта с США превысил 2,5 миллиона риалов