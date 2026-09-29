https://1prime.ru/20260929/iran-873776855.html

Трамп рассказал, когда разрешится ситуация вокруг Ирана

Трамп рассказал, когда разрешится ситуация вокруг Ирана - 29.09.2026, ПРАЙМ

Трамп рассказал, когда разрешится ситуация вокруг Ирана

Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:52+0300

2026-09-29T17:52+0300

2026-09-29T17:52+0300

мировая экономика

сша

иран

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени. "У Ирана не будет ядерного оружия, и они терпят серьезные неудачи. Очень серьезные неудачи. Очень скоро с этим будет покончено", - сказал американский лидер в выступлении, посвященном объявлению инициативы о запуске нового сайта правительства США.

https://1prime.ru/20260929/iran-873752843.html

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мировая экономика, сша, иран, дональд трамп