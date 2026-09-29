https://1prime.ru/20260929/iran-873776855.html
Трамп рассказал, когда разрешится ситуация вокруг Ирана
Трамп рассказал, когда разрешится ситуация вокруг Ирана - 29.09.2026, ПРАЙМ
Трамп рассказал, когда разрешится ситуация вокруг Ирана
Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:52+0300
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2026-09-29T17:52+0300
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ВАШИНГТОН, 29 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени. "У Ирана не будет ядерного оружия, и они терпят серьезные неудачи. Очень серьезные неудачи. Очень скоро с этим будет покончено", - сказал американский лидер в выступлении, посвященном объявлению инициативы о запуске нового сайта правительства США.
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мировая экономика, сша, иран, дональд трамп
Мировая экономика, США, ИРАН, Дональд Трамп
Трамп рассказал, когда разрешится ситуация вокруг Ирана
Трамп заявил, что ситуация вокруг Ирана разрешится в очень скором времени