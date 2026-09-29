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Испания, Португалия и Люксембург попросили ЕК установить новые цели по ВИЭ

Испания, Португалия и Люксембург попросили ЕК установить новые цели по ВИЭ - 29.09.2026, ПРАЙМ

Испания, Португалия и Люксембург попросили ЕК установить новые цели по ВИЭ

Испания, Португалия и Люксембург направили письмо в Еврокомиссию с просьбой установить на 2040 год новые цели по возобновляемым источникам энергии, сообщила... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:00+0300

2026-09-29T15:00+0300

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МАДРИД, 29 сен - ПРАЙМ. Испания, Португалия и Люксембург направили письмо в Еврокомиссию с просьбой установить на 2040 год новые цели по возобновляемым источникам энергии, сообщила министр экологического перехода Испании Сара Аагесен Муньос. В 2023 году в ЕС достигли договоренности по увеличению доли возобновляемых источников энергии в общем энергопотреблении союза к 2030 году до 42,5% с ориентиром на достижение 45%. "Испания вместе с Португалией и Люксембургом отправила письмо еврокомиссару Дану Йоргенсену… В этой цели, которую мы должны установить на 2040 год, нам нужна ясность. Цель в области возобновляемых источников энергии должна быть амбициозной и реалистичной", - сказала Аагесен перед неформальной встречей министров энергетики ЕС в Дублине. Министр заявила, что установление новой цели является актуальным вопросом, так как инвесторы должны получать ясные сигналы о политике ЕС в этой сфере.

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