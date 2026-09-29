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Власти Испании одобрили два декрета по борьбе с жилищным кризисом

Власти Испании одобрили два декрета по борьбе с жилищным кризисом - 29.09.2026, ПРАЙМ

Власти Испании одобрили два декрета по борьбе с жилищным кризисом

Совет министров Испании на фоне протестов одобрил два декрета-закона с мерами по борьбе с жилищным кризисом, заявила министр жилищного строительства и городской | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:36+0300

2026-09-29T18:36+0300

2026-09-29T18:40+0300

недвижимость

испания

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МАДРИД, 29 сен - ПРАЙМ. Совет министров Испании на фоне протестов одобрил два декрета-закона с мерами по борьбе с жилищным кризисом, заявила министр жилищного строительства и городской повестки Исабель Родригес. Министр напрямую связала ускорение работы над мерами с резонансным выселением 87-летней Марикармен Абаскаль в Мадриде. Выселение пенсионерки вызвало масштабные протесты в Испании. После многотысячной демонстрации в Мадриде участники акции разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль, потребовав усилить защиту арендаторов и обеспечить автоматическое продление договоров. Протесты впоследствии распространились и на другие испанские города. "То, что произошло в нашей стране в последние дни.., затронуло всех нас… Мы одобрили королевский декрет-закон о срочных мерах по укреплению стабильности договоров аренды основного жилья", - сказала министр по итогам заседания совета министров. Первый декрет представляет собой широкий пакет мер в сфере жилья. Помимо продления защиты от выселений до конца 2030 года, власти намерены ограничить спекулятивную покупку жилой недвижимости так называемыми фондами-стервятниками, изменить налоговый режим инвестиционных фондов недвижимости, а также усилить регулирование сезонной аренды и сдачи отдельных комнат. По словам Родригес, правительство также намерено бороться с переводом жилой недвижимости в туристический сектор и ввести для туристических квартир НДС в размере 10%. Отдельный блок мер направлен на снижение расходов семей на жилье. Правительство предусматривает налоговые льготы для граждан с доходом менее примерно 33 тысяч евро в год. По оценкам налоговой службы, которые привела министр, они могут затронуть около 1,6 миллиона домохозяйств, причем для некоторых семей экономия будет сопоставима со стоимостью одного месяца аренды. Отдельным вторым декретом правительство одобрило меры по повышению стабильности аренды основного жилья. Документ предусматривает автоматическое продление договоров аренды. Именно автоматическое продление контрактов было одним из основных требований участников протестов и Союза арендаторов. Родригес признала, что второй декрет не успели проработать с парламентскими группами так же подробно, как первый. Оба документа должны быть утверждены конгрессом депутатов (нижней палатой парламента), причем правительство попросило созвать для этого внеочередное заседание уже в пятницу.

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недвижимость, испания, мадрид