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Испания потратит 12 миллиардов евро на меры поддержки из-за войны в Иране

Испания потратит 12 миллиардов евро на меры поддержки из-за войны в Иране - 29.09.2026, ПРАЙМ

Испания потратит 12 миллиардов евро на меры поддержки из-за войны в Иране

Расходы бюджета Испании на комплекс мер поддержки домохозяйств и компаний на фоне последствий войны в Иране превысят 12 миллиардов евро, заявил министр... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:47+0300

2026-09-29T18:47+0300

2026-09-29T18:47+0300

мировая экономика

испания

иран

ближний восток

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МАДРИД, 29 сен - ПРАЙМ. Расходы бюджета Испании на комплекс мер поддержки домохозяйств и компаний на фоне последствий войны в Иране превысят 12 миллиардов евро, заявил министр экономики страны Карлос Куэрпо. "Мы сочетаем немедленную поддержку, энергетическую безопасность, энергоэффективность и конкурентоспособность, однако в общей сложности эти меры обойдутся государственной казне более чем в 12 миллиардов евро", - заявил Куэрпо на пресс-конференции по итогам заседания совета министров. По его словам, правительство во вторник одобрило третий пакет мер в рамках комплексного плана реагирования на кризис на Ближнем Востоке. Он предусматривает продление и корректировку поддержки домохозяйств, компаний и наиболее пострадавших отраслей до 31 декабря. Ранее аналогичные меры были приняты в марте и продлены в июне. Куэрпо отметил, что с момента предыдущего продления мер ситуация на энергетическом рынке значительно ухудшилась. При этом уже действующие меры позволили смягчить последствия войны в Иране для экономики. В рамках нового пакета налоговая скидка на бензин и дизель составит 20 центов за литр в октябре, 13 центов в ноябре и шесть евроцентов в декабре. Куэрпо уточнил, что если рост цен превысит 15%, в ноябре или декабре размер скидки вновь увеличат до 20 центов за литр. Ранее национальный институт статистики Испании сообщил, что годовая инфляция в стране в сентябре составила 4,9%, достигнув максимального уровня с февраля 2023 года. Институт объяснил ускорение инфляции прежде всего ростом цен на топливо и смазочные материалы для личного транспорта, которые в сентябре подорожали, тогда как годом ранее дешевели.

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мировая экономика, испания, иран, ближний восток