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Платеж за участок россыпного золота в Якутии превысил стартовый в 30 раз

Платеж за участок россыпного золота в Якутии превысил стартовый в 30 раз - 29.09.2026, ПРАЙМ

Платеж за участок россыпного золота в Якутии превысил стартовый в 30 раз

Итоговый платеж за участок россыпного золота "Ручей Бурустах-Попутный" в Якутии превысил стартовый в 30 раз, компания "Сусуманзолото" заплатит свыше 900... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:43+0300

2026-09-29T12:43+0300

2026-09-29T12:43+0300

россия

якутия

магаданская область

"сусуманзолото"

минприроды

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Итоговый платеж за участок россыпного золота "Ручей Бурустах-Попутный" в Якутии превысил стартовый в 30 раз, компания "Сусуманзолото" заплатит свыше 900 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. "Итоговый платеж за запасы россыпного золота по категории С1 341 килограмм превысил стартовый почти в 30 раз и составил 918,4 миллиона рублей", - сказано в сообщении. Отмечается, что компания "Сусуманзолото" на 117-м шаге победила в торгах за этот участок, обойдя 15 конкурентов. Лицензия выдается на 10 лет. "Сусуманзолото" - золотодобывающая компания, основные активы которой расположены в Магаданской области. Летом 2022 года "Сусуманзолото", а также его дочерние предприятия и структурные подразделения вошли в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Общие вложения недропользователей и государства в геологоразведку золота в России по итогам прошлого года составили 89,88 миллиарда рублей, в 2026 году запланирован рост на 13% - до 101,6 миллиарда, сообщали в апреле РИА Новости в пресс-службе Минприроды.

якутия

магаданская область

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россия, якутия, магаданская область, "сусуманзолото", минприроды