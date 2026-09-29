Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс" изменит подход к размещению акций для программы мотивации - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/jandeks-873760270.html
"Яндекс" изменит подход к размещению акций для программы мотивации
"Яндекс" изменит подход к размещению акций для программы мотивации - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" изменит подход к размещению акций для программы мотивации
"Яндекс" изменит подход к дополнительному размещению акций для программы мотивации на следующий год, сообщили в компании. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T13:28+0300
2026-09-29T13:36+0300
рынок
технологии
акции
яндекс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873760270.jpg?1790678166
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" изменит подход к дополнительному размещению акций для программы мотивации на следующий год, сообщили в компании. "Яндекс" пересмотрит подход к размещению акций для долгосрочной программы мотивации. Ранее компания довыпускала акции для программы раз в квартал - под отдельные окна исполнения опционов. Теперь она планирует провести один крупный дополнительный выпуск, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 года", - говорится в сообщении. Так, совет директоров "Яндекса" одобрил для этих целей размещение 11 миллионов обыкновенных акций - около 2,8% уставного капитала. Размещение планируется провести в ноябре этого года. В компании добавили, что новый подход позволит заранее сформировать необходимый пул акций для программы мотивации и меньше зависеть от сроков отдельных размещений. При этом акции будут передаваться сотрудникам не сразу, а по мере исполнения опционов. До передачи сотрудникам бумаги не предоставляют права голоса и не участвуют в распределении дивидендов. Кроме того, за счет сочетания дополнительных выпусков и обратного выкупа компания снижает ранее объявленный ориентир среднегодового размещения акций с 2% до 1% от базового уровня с момента старта программы. Нидерландская Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, а ее головной компанией с листингом на Московской бирже стало МКПАО "Яндекс".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, технологии, акции, яндекс
Рынок, Технологии, Акции, Яндекс
13:28 29.09.2026 (обновлено: 13:36 29.09.2026)
 
"Яндекс" изменит подход к размещению акций для программы мотивации

"Яндекс" изменит подход к дополнительному размещению акций для программы мотивации

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" изменит подход к дополнительному размещению акций для программы мотивации на следующий год, сообщили в компании.
"Яндекс" пересмотрит подход к размещению акций для долгосрочной программы мотивации. Ранее компания довыпускала акции для программы раз в квартал - под отдельные окна исполнения опционов. Теперь она планирует провести один крупный дополнительный выпуск, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 года", - говорится в сообщении.
Так, совет директоров "Яндекса" одобрил для этих целей размещение 11 миллионов обыкновенных акций - около 2,8% уставного капитала. Размещение планируется провести в ноябре этого года.
В компании добавили, что новый подход позволит заранее сформировать необходимый пул акций для программы мотивации и меньше зависеть от сроков отдельных размещений. При этом акции будут передаваться сотрудникам не сразу, а по мере исполнения опционов. До передачи сотрудникам бумаги не предоставляют права голоса и не участвуют в распределении дивидендов.
Кроме того, за счет сочетания дополнительных выпусков и обратного выкупа компания снижает ранее объявленный ориентир среднегодового размещения акций с 2% до 1% от базового уровня с момента старта программы.
Нидерландская Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, а ее головной компанией с листингом на Московской бирже стало МКПАО "Яндекс".
 
РынокТехнологииАкцииЯндекс
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала