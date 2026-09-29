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"Яндекс" изменит подход к размещению акций для программы мотивации
"Яндекс" изменит подход к размещению акций для программы мотивации - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" изменит подход к размещению акций для программы мотивации
"Яндекс" изменит подход к дополнительному размещению акций для программы мотивации на следующий год, сообщили в компании. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T13:28+0300
2026-09-29T13:28+0300
2026-09-29T13:36+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" изменит подход к дополнительному размещению акций для программы мотивации на следующий год, сообщили в компании. "Яндекс" пересмотрит подход к размещению акций для долгосрочной программы мотивации. Ранее компания довыпускала акции для программы раз в квартал - под отдельные окна исполнения опционов. Теперь она планирует провести один крупный дополнительный выпуск, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 года", - говорится в сообщении. Так, совет директоров "Яндекса" одобрил для этих целей размещение 11 миллионов обыкновенных акций - около 2,8% уставного капитала. Размещение планируется провести в ноябре этого года. В компании добавили, что новый подход позволит заранее сформировать необходимый пул акций для программы мотивации и меньше зависеть от сроков отдельных размещений. При этом акции будут передаваться сотрудникам не сразу, а по мере исполнения опционов. До передачи сотрудникам бумаги не предоставляют права голоса и не участвуют в распределении дивидендов. Кроме того, за счет сочетания дополнительных выпусков и обратного выкупа компания снижает ранее объявленный ориентир среднегодового размещения акций с 2% до 1% от базового уровня с момента старта программы. Нидерландская Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, а ее головной компанией с листингом на Московской бирже стало МКПАО "Яндекс".
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рынок, технологии, акции, яндекс
Рынок, Технологии, Акции, Яндекс
"Яндекс" изменит подход к размещению акций для программы мотивации
"Яндекс" изменит подход к дополнительному размещению акций для программы мотивации
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. "Яндекс" изменит подход к дополнительному размещению акций для программы мотивации на следующий год, сообщили в компании.
"Яндекс" пересмотрит подход к размещению акций для долгосрочной программы мотивации. Ранее компания довыпускала акции для программы раз в квартал - под отдельные окна исполнения опционов. Теперь она планирует провести один крупный дополнительный выпуск, который закроет прогнозируемые потребности программы минимум до конца 2027 года", - говорится в сообщении.
Так, совет директоров "Яндекса" одобрил для этих целей размещение 11 миллионов обыкновенных акций - около 2,8% уставного капитала. Размещение планируется провести в ноябре этого года.
В компании добавили, что новый подход позволит заранее сформировать необходимый пул акций для программы мотивации и меньше зависеть от сроков отдельных размещений. При этом акции будут передаваться сотрудникам не сразу, а по мере исполнения опционов. До передачи сотрудникам бумаги не предоставляют права голоса и не участвуют в распределении дивидендов.
Кроме того, за счет сочетания дополнительных выпусков и обратного выкупа компания снижает ранее объявленный ориентир среднегодового размещения акций с 2% до 1% от базового уровня с момента старта программы.
Нидерландская Yandex N.V. в феврале 2024 года объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. Нидерландская Yandex N.V. перестала быть акционером российской группы, а ее головной компанией с листингом на Московской бирже стало МКПАО "Яндекс".