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Капитализация наукоемких стартапов в мире в 2025 году выросла на 23% - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Капитализация наукоемких стартапов в мире в 2025 году выросла на 23%
Капитализация наукоемких стартапов в мире в 2025 году выросла на 23% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Капитализация наукоемких стартапов в мире в 2025 году выросла на 23%
Капитализация наукоемких стартапов в 2025 году выросла на 23% по сравнению с 2024 годом, достигнув 7,6 триллиона долларов, следует из ежегодного глобального... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:14+0300
2026-09-29T17:15+0300
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ЖЕНЕВА, 29 сен – ПРАЙМ. Капитализация наукоемких стартапов в 2025 году выросла на 23% по сравнению с 2024 годом, достигнув 7,6 триллиона долларов, следует из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), входящей в структуру ООН. В докладе представлена информация о более чем 30 000 стартапах в таких областях, как производство полупроводников, робототехника, квантовые вычисления, науки о жизни, космические технологии и современные материалы. "С 2000 года было создано более 30 000 наукоемких стартапов, что почти в десять раз превышает показатель 2010 года, при этом в 2025 году их доля в общем объеме венчурного финансирования стартапов достигла рекордных 16%. Совокупная капитализация этих компаний составляет 7,6 трлн долларов США, что на 23% больше показателя 2024 года", - говорится в докладе. Наибольшее число таких компаний сосредоточено в США (более 12 тысяч), тогда как второе и третье места в мире занимают Китай (3 466) и Великобритания (2 133). Вместе с тем с 2020 года наиболее высокие темпы роста их числа зафиксированы в Центральной и Южной Азии (118%, в основном за счет Индии), Латинской Америке и Карибском бассейне (71%), а также в регионе Африки к югу от Сахары (65%). В группе стран со средним уровнем дохода лидирующие позиции занимают Турция, Индия, Малайзия, Бразилия и Южная Африка, указали в ВОИС. Рейтинг ВОИС использует около 80 показателей, включая расходы на исследования и разработки, сделки с венчурным капиталом, экспорт высокотехнологичных товаров и регистрацию прав интеллектуальной собственности. Всего оцениваются почти 140 стран.
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192
40
192
40
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5
4.7
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40
сша, индия, китай, оон
США, ИНДИЯ, КИТАЙ, ООН
17:14 29.09.2026 (обновлено: 17:15 29.09.2026)
 
Капитализация наукоемких стартапов в мире в 2025 году выросла на 23%

ООН: капитализация наукоемких стартапов в мире в 2025 году выросла на 23%

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ЖЕНЕВА, 29 сен – ПРАЙМ. Капитализация наукоемких стартапов в 2025 году выросла на 23% по сравнению с 2024 годом, достигнув 7,6 триллиона долларов, следует из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), входящей в структуру ООН.
В докладе представлена информация о более чем 30 000 стартапах в таких областях, как производство полупроводников, робототехника, квантовые вычисления, науки о жизни, космические технологии и современные материалы.
"С 2000 года было создано более 30 000 наукоемких стартапов, что почти в десять раз превышает показатель 2010 года, при этом в 2025 году их доля в общем объеме венчурного финансирования стартапов достигла рекордных 16%. Совокупная капитализация этих компаний составляет 7,6 трлн долларов США, что на 23% больше показателя 2024 года", - говорится в докладе.
Наибольшее число таких компаний сосредоточено в США (более 12 тысяч), тогда как второе и третье места в мире занимают Китай (3 466) и Великобритания (2 133). Вместе с тем с 2020 года наиболее высокие темпы роста их числа зафиксированы в Центральной и Южной Азии (118%, в основном за счет Индии), Латинской Америке и Карибском бассейне (71%), а также в регионе Африки к югу от Сахары (65%).
В группе стран со средним уровнем дохода лидирующие позиции занимают Турция, Индия, Малайзия, Бразилия и Южная Африка, указали в ВОИС.
Рейтинг ВОИС использует около 80 показателей, включая расходы на исследования и разработки, сделки с венчурным капиталом, экспорт высокотехнологичных товаров и регистрацию прав интеллектуальной собственности. Всего оцениваются почти 140 стран.
 
СШАИНДИЯКИТАЙООН
 
 
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