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Южный Кавказ стал ареной конкуренции коридоров РФ и Запада
Южный Кавказ стал ареной конкуренции коридоров РФ и Запада - 29.09.2026, ПРАЙМ
Южный Кавказ стал ареной конкуренции коридоров РФ и Запада
Южный Кавказ становится ареной конкуренции российского коридора "Север-Юг" и западного транспортного коридора с участием американской компании, заявил доцент... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:15+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Южный Кавказ становится ареной конкуренции российского коридора "Север-Юг" и западного транспортного коридора с участием американской компании, заявил доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН, специалист по постсоветскому пространству Александр Гущин. "В ближайшее время... Южный Кавказ будет довольно интересным для анализа регионом. Учитывая, что здесь Иран является важным игроком, особенно в контексте участия американской компании в проекте TRIPP. Это конкуренция широтного и меридианного проектов. Меридианный, конечно, "российскоцентричен" - это наш проект, МТК "Север-Юг"", - сказал Гущин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Политолог при этом отметил, что переформатирование региона создает новые риски. По его словам, тревогу вызывает однозначное военное усиление одной из сторон армяно-азербайджанского конфликта, а также нарастающий вес Турции, включая ее экономическое влияние в Грузии. 8 августа 2025 года по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона согласилась также сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
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бизнес, иран, азербайджан, армения, никол пашинян, дональд трамп, рудн, мтк "север-юг"
Бизнес, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, Дональд Трамп, РУДН, МТК "Север-Юг"
Южный Кавказ стал ареной конкуренции коридоров РФ и Запада
Политолог Гущин: МТК "Север-Юг" конкурирует с западным TRIPP, растут риски в регионе
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Южный Кавказ становится ареной конкуренции российского коридора "Север-Юг" и западного транспортного коридора с участием американской компании, заявил доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН, специалист по постсоветскому пространству Александр Гущин.
"В ближайшее время... Южный Кавказ будет довольно интересным для анализа регионом. Учитывая, что здесь Иран является важным игроком, особенно в контексте участия американской компании в проекте TRIPP. Это конкуренция широтного и меридианного проектов. Меридианный, конечно, "российскоцентричен" - это наш проект, МТК "Север-Юг"", - сказал Гущин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Политолог при этом отметил, что переформатирование региона создает новые риски. По его словам, тревогу вызывает однозначное военное усиление одной из сторон армяно-азербайджанского конфликта, а также нарастающий вес Турции, включая ее экономическое влияние в Грузии.
8 августа 2025 года по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона согласилась также сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.
"Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.