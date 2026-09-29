Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Южный Кавказ стал ареной конкуренции коридоров РФ и Запада - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/kavkaz-873781075.html
Южный Кавказ стал ареной конкуренции коридоров РФ и Запада
Южный Кавказ стал ареной конкуренции коридоров РФ и Запада - 29.09.2026, ПРАЙМ
Южный Кавказ стал ареной конкуренции коридоров РФ и Запада
Южный Кавказ становится ареной конкуренции российского коридора "Север-Юг" и западного транспортного коридора с участием американской компании, заявил доцент... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:15+0300
2026-09-29T19:27+0300
бизнес
иран
азербайджан
армения
никол пашинян
дональд трамп
рудн
мтк "север-юг"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873781075.jpg?1790699240
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Южный Кавказ становится ареной конкуренции российского коридора "Север-Юг" и западного транспортного коридора с участием американской компании, заявил доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН, специалист по постсоветскому пространству Александр Гущин. "В ближайшее время... Южный Кавказ будет довольно интересным для анализа регионом. Учитывая, что здесь Иран является важным игроком, особенно в контексте участия американской компании в проекте TRIPP. Это конкуренция широтного и меридианного проектов. Меридианный, конечно, "российскоцентричен" - это наш проект, МТК "Север-Юг"", - сказал Гущин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Политолог при этом отметил, что переформатирование региона создает новые риски. По его словам, тревогу вызывает однозначное военное усиление одной из сторон армяно-азербайджанского конфликта, а также нарастающий вес Турции, включая ее экономическое влияние в Грузии. 8 августа 2025 года по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона согласилась также сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
иран
азербайджан
армения
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, иран, азербайджан, армения, никол пашинян, дональд трамп, рудн, мтк "север-юг"
Бизнес, ИРАН, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Никол Пашинян, Дональд Трамп, РУДН, МТК "Север-Юг"
19:15 29.09.2026 (обновлено: 19:27 29.09.2026)
 
Южный Кавказ стал ареной конкуренции коридоров РФ и Запада

Политолог Гущин: МТК "Север-Юг" конкурирует с западным TRIPP, растут риски в регионе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Южный Кавказ становится ареной конкуренции российского коридора "Север-Юг" и западного транспортного коридора с участием американской компании, заявил доцент кафедры теории и истории международных отношений РУДН, специалист по постсоветскому пространству Александр Гущин.
"В ближайшее время... Южный Кавказ будет довольно интересным для анализа регионом. Учитывая, что здесь Иран является важным игроком, особенно в контексте участия американской компании в проекте TRIPP. Это конкуренция широтного и меридианного проектов. Меридианный, конечно, "российскоцентричен" - это наш проект, МТК "Север-Юг"", - сказал Гущин на пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Политолог при этом отметил, что переформатирование региона создает новые риски. По его словам, тревогу вызывает однозначное военное усиление одной из сторон армяно-азербайджанского конфликта, а также нарастающий вес Турции, включая ее экономическое влияние в Грузии.
8 августа 2025 года по итогам встречи лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Армянская сторона согласилась также сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа". Этот маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении.
"Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Он является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существуют три маршрута МТК. Один из них западный. Ветка Решт-Астара в Иране - его последний участок, необходимый для полноценной работы железной дороги на всем протяжении маршрута.
 
БизнесИРАНАЗЕРБАЙДЖАНАРМЕНИЯНикол ПашинянДональд ТрампРУДНМТК "Север-Юг"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала