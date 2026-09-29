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Китай запустит программу субсидирования ипотеки для покупки первого жилья - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Китай запустит программу субсидирования ипотеки для покупки первого жилья
Китай запустит программу субсидирования ипотеки для покупки первого жилья - 29.09.2026, ПРАЙМ
Китай запустит программу субсидирования ипотеки для покупки первого жилья
Программа субсидирования процентов по ипотечным кредитам для покупки первого жилья начнет действовать в Китае с 1 октября, сообщается в уведомлении министерства | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T18:27+0300
2026-09-29T18:29+0300
недвижимость
финансы
банки
китай
кнр
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ПЕКИН, 29 сен - ПРАЙМ. Программа субсидирования процентов по ипотечным кредитам для покупки первого жилья начнет действовать в Китае с 1 октября, сообщается в уведомлении министерства финансов КНР. "Принято решение о реализации в масштабах всей страны политики субсидирования процентов по кредитам на приобретение жилья населением для снижения бремени процентных платежей по коммерческим ипотечным кредитам для семей, впервые приобретающих жилье", - говорится в сообщении. Согласно документу, поддержку получат семьи, использующие вновь выданный коммерческий ипотечный кредит на покупку первого жилья. Площадь приобретаемого жилья должна составлять не более 120 квадратных метров, а стоимость - не более 1,5 миллиона юаней (около 223,5 тысяч долларов) Политика вступает в силу с 1 октября 2026 года, срок реализации предварительно установлен в один год. Финансовые органы предоставляют субсидирование в размере 1 процентного пункта годовых на срок не более 5 лет. Максимальный размер кредита, по которому начисляется субсидия, составляет 1 миллион юаней (около 148 тысяч долларов) на семью. При этом 90% финансируется из центрального бюджета, оставшиеся 10% приходится на местные бюджеты. Пропорция распределения между бюджетами провинциального уровня и ниже определяется финансовым департаментом провинциального уровня самостоятельно с учетом фактических условий. Ранее в Китае уже были приняты меры поддержки предложения на рынке, включая поддержку выпуска новых целевых облигаций для формирования земельных резервов и поддержку выкупа местными властями готового коммерческого жилья для использования в качестве социального. Эти шаги направлены на оптимизацию предложения и улучшение благосостояния населения.
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недвижимость, финансы, банки, китай, кнр
Недвижимость, Финансы, Банки, КИТАЙ, КНР
18:27 29.09.2026 (обновлено: 18:29 29.09.2026)
 
Китай запустит программу субсидирования ипотеки для покупки первого жилья

В Китае с 1 октября запустят программу субсидирования ипотеки для покупки первого жилья

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ПЕКИН, 29 сен - ПРАЙМ. Программа субсидирования процентов по ипотечным кредитам для покупки первого жилья начнет действовать в Китае с 1 октября, сообщается в уведомлении министерства финансов КНР.
"Принято решение о реализации в масштабах всей страны политики субсидирования процентов по кредитам на приобретение жилья населением для снижения бремени процентных платежей по коммерческим ипотечным кредитам для семей, впервые приобретающих жилье", - говорится в сообщении.
Согласно документу, поддержку получат семьи, использующие вновь выданный коммерческий ипотечный кредит на покупку первого жилья. Площадь приобретаемого жилья должна составлять не более 120 квадратных метров, а стоимость - не более 1,5 миллиона юаней (около 223,5 тысяч долларов)
Политика вступает в силу с 1 октября 2026 года, срок реализации предварительно установлен в один год. Финансовые органы предоставляют субсидирование в размере 1 процентного пункта годовых на срок не более 5 лет.
Максимальный размер кредита, по которому начисляется субсидия, составляет 1 миллион юаней (около 148 тысяч долларов) на семью. При этом 90% финансируется из центрального бюджета, оставшиеся 10% приходится на местные бюджеты. Пропорция распределения между бюджетами провинциального уровня и ниже определяется финансовым департаментом провинциального уровня самостоятельно с учетом фактических условий.
Ранее в Китае уже были приняты меры поддержки предложения на рынке, включая поддержку выпуска новых целевых облигаций для формирования земельных резервов и поддержку выкупа местными властями готового коммерческого жилья для использования в качестве социального. Эти шаги направлены на оптимизацию предложения и улучшение благосостояния населения.
 
НедвижимостьФинансыБанкиКИТАЙКНР
 
 
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