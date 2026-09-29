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Китай установил мировой рекорд по количеству запущенных подводных дронов - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Китай установил мировой рекорд по количеству запущенных подводных дронов
Китай установил мировой рекорд по количеству запущенных подводных дронов - 29.09.2026, ПРАЙМ
Китай установил мировой рекорд по количеству запущенных подводных дронов
Китай установил мировой рекорд по количеству одновременно запущенных подводных дронов в ходе испытания в бассейне, сообщает гонконгская газета South China... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:11+0300
2026-09-29T17:11+0300
технологии
китай
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Китай установил мировой рекорд по количеству одновременно запущенных подводных дронов в ходе испытания в бассейне, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). "Китайская команда установила мировой рекорд по наибольшему числу одновременно работающих автономных подводных дронов, развернув более сотни небольших роботов в ходе испытания в бассейне", - пишет газета. Рекорд установила команда из Северо-Западного политехнического университета, это также стало рекордом Гиннесса в категории "наибольшего числа одновременно работающих подводных аппаратов". В испытании были использованы 116 автономных подводных аппаратов TH-618, они были запущены в бассейне длиной 50 метров и шириной 20 метров. В течение 34 минут дроны выполняли автономную подводную навигацию в строю, полагаясь на данные в реальном времени для того, чтобы следовать по заранее заданному маршруту. "Обеспечение того, чтобы десятки или даже сотни подводных дронов могли осуществлять полностью автономную, длительную и стабильную согласованную навигацию в подобной среде, всегда было главной проблемой в области подводного интеллектуального оборудования в мире", - приводит SCMP заявление газеты. Как отмечается в сообщении, Китай быстро развивает технологии автономных устройств, включая попытки освоить использование роя дронов как на земле, так и в воздухе, и в воде.
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технологии, китай
Технологии, КИТАЙ
17:11 29.09.2026
 
Китай установил мировой рекорд по количеству запущенных подводных дронов

SCMP: Китай установил мировой рекорд по числу одновременно запущенных подводных дронов

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Китай установил мировой рекорд по количеству одновременно запущенных подводных дронов в ходе испытания в бассейне, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
"Китайская команда установила мировой рекорд по наибольшему числу одновременно работающих автономных подводных дронов, развернув более сотни небольших роботов в ходе испытания в бассейне", - пишет газета.
Рекорд установила команда из Северо-Западного политехнического университета, это также стало рекордом Гиннесса в категории "наибольшего числа одновременно работающих подводных аппаратов".
В испытании были использованы 116 автономных подводных аппаратов TH-618, они были запущены в бассейне длиной 50 метров и шириной 20 метров.
В течение 34 минут дроны выполняли автономную подводную навигацию в строю, полагаясь на данные в реальном времени для того, чтобы следовать по заранее заданному маршруту.
"Обеспечение того, чтобы десятки или даже сотни подводных дронов могли осуществлять полностью автономную, длительную и стабильную согласованную навигацию в подобной среде, всегда было главной проблемой в области подводного интеллектуального оборудования в мире", - приводит SCMP заявление газеты.
Как отмечается в сообщении, Китай быстро развивает технологии автономных устройств, включая попытки освоить использование роя дронов как на земле, так и в воздухе, и в воде.
 
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