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Южная Корея планирует увеличить мощности возобновляемых источников энергии

Южная Корея планирует увеличить мощности возобновляемых источников энергии - 29.09.2026, ПРАЙМ

Южная Корея планирует увеличить мощности возобновляемых источников энергии

Южная Корея планирует увеличить мощности возобновляемых источников энергии до более чем 100 ГВт к 2030 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:19+0300

2026-09-29T13:19+0300

2026-09-29T13:22+0300

мировая экономика

южная корея

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Южная Корея планирует увеличить мощности возобновляемых источников энергии до более чем 100 ГВт к 2030 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на местные власти. Согласно указанной информации, во вторник министерство климата, энергетики и окружающей среды Республики Корея представило в кабинете министров страны свои основные планы по развитию энергетических сетей. "Власти Южной Кореи планируют к 2030 году более чем вдвое увеличить свои мощности возобновляемых источников энергии - до более чем 100 ГВт, расширив энергетическую инфраструктуру и системы накопления электрической энергии, чтобы поддержать растущий спрос не электроэнергию. Об этом сообщили во вторник в министерстве климата", - говорится в материале Ренхап. Как отмечается, в настоящее время страна обладает мощностями возобновляемых источников энергии примерно в 40 ГВт. Согласно информации Ренхап, для достижения своих целей южнокорейские власти планируют не только построить новые сети электропередачи и распределительные сети, но и установить большое количество систем накопления энергии, в которых можно будет хранить избытки возобновляемой энергии для их будущего использования в тех районах, где возникнет перегрузка существующих электросетей. По данным агентства, в настоящее время в Южной Корее существует острая необходимость в расширении мощностей возобновляемых источников энергии в связи со стремительным ростом высокотехнологичных отраслей и ускорением электрификации.

южная корея

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мировая экономика, южная корея