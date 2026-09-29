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"Мир изменился": Иран призвал американцев сменить власть в США - 29.09.2026, ПРАЙМ
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"Мир изменился": Иран призвал американцев сменить власть в США
"Мир изменился": Иран призвал американцев сменить власть в США - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Мир изменился": Иран призвал американцев сменить власть в США
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) в открытом письме призвал американцев сменить власть в США. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:10+0300
2026-09-29T14:10+0300
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ТЕГЕРАН, 29 сен – ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) в открытом письме призвал американцев сменить власть в США. "Мы можем мирно сосуществовать. Отстраните от власти злых, лживых и жестоких политиков, которые несут ответственность за нынешнее состояние Америки. Доверьте управление делами страны мудрым, а не лукавым. Убедитесь, что ваши политики понимают, что мир изменился", - следует из письма КСИР к американцам. Корпус стражей также подчеркнул, что иранская сторона не питает вражды по отношению к американцам, лозунг "Смерть Америке", заявил КСИР, направлен против преступлений, совершенных американской элитой. Само письмо было посвящено текущей обстановке в конфликте между США и Ираном. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
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мировая экономика, сша, иран, израиль, ксир
Мировая экономика, США, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, КСИР
14:10 29.09.2026
 
"Мир изменился": Иран призвал американцев сменить власть в США

КСИР в открытом письме призвал американцев сменить власть в США

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 29 сен – ПРАЙМ. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны) в открытом письме призвал американцев сменить власть в США.
"Мы можем мирно сосуществовать. Отстраните от власти злых, лживых и жестоких политиков, которые несут ответственность за нынешнее состояние Америки. Доверьте управление делами страны мудрым, а не лукавым. Убедитесь, что ваши политики понимают, что мир изменился", - следует из письма КСИР к американцам.
Корпус стражей также подчеркнул, что иранская сторона не питает вражды по отношению к американцам, лозунг "Смерть Америке", заявил КСИР, направлен против преступлений, совершенных американской элитой.
Само письмо было посвящено текущей обстановке в конфликте между США и Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими ударами. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.
 
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