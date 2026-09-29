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ЦБ объявил официальный курс валют на среду

ЦБ объявил официальный курс валют на среду - 29.09.2026, ПРАЙМ

ЦБ объявил официальный курс валют на среду

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,35 копейки - до 12,5764 рубля, доллара - на 2,08 копейки, до 84,4283 рубля, евро -... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:15+0300

2026-09-29T18:15+0300

2026-09-29T18:15+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 1,35 копейки - до 12,5764 рубля, доллара - на 2,08 копейки, до 84,4283 рубля, евро - снизился на 18,74 копейки, до 96,0625 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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