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"Рубль находит поддержку": аналитики оценили падение юаня ниже 12,5 рубля
"Рубль находит поддержку": аналитики оценили падение юаня ниже 12,5 рубля - 29.09.2026, ПРАЙМ
"Рубль находит поддержку": аналитики оценили падение юаня ниже 12,5 рубля
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник упал ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T21:47+0300
2026-09-29T21:47+0300
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рынок
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник упал ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 12 копеек и составил 12,47 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,45-12,65 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84 рубля. Рубль находит поддержкуКурс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник нашел поддержку и опять вырос. В итоге курс китайской валюты опустился ниже уровня 12,5 рубля, продолжая неширокие колебания около него вот уже почти три недели. "Фискальный период слабо повлиял на положение рубля. Неравномерный приток экспортной выручки, сформированной по нефтяным ценам второй половины лета, и импортные потоки определяют базовый баланс для рубля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 21.24 мск падала на 1,5% - до 96,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% - до 101,4 пункта. Прогнозы Негатив от стремительно падающих нефтяных цен перекрывается возродившимися надеждами на геополитическую деэскалацию, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Инвесторы позитивно восприняли сообщения о возможной сделке, результатом которой может стать смягчение санкций со стороны США. В целом в текущих условиях нельзя исключать, что курс на время выйдет вниз из диапазона в 12,45-12,65 рубля за юань, если геополитический позитив вновь не испарится", - добавляет он. Некоторую поддержку рубль может получить от новости об усилении ограничений на вывод наличных рублей в ряд стран, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Мера направлена на сокращение оттока российской валюты за границу", - поясняет он.
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рынок, сша, "бкс мир инвестиций"
Рынок, США, "БКС Мир инвестиций"
"Рубль находит поддержку": аналитики оценили падение юаня ниже 12,5 рубля
Григорьев: рубль может выйти вниз из диапазона 12,45-12,65 при геополитическом позитиве
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник упал ниже 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 12 копеек и составил 12,47 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,45-12,65 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 84 рубля.
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник нашел поддержку и опять вырос. В итоге курс китайской валюты опустился ниже уровня 12,5 рубля, продолжая неширокие колебания около него вот уже почти три недели.
"Фискальный период слабо повлиял на положение рубля. Неравномерный приток экспортной выручки, сформированной по нефтяным ценам второй половины лета, и импортные потоки определяют базовый баланс для рубля", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций
".
Стоимость нефти к 21.24 мск падала на 1,5% - до 96,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) повышался на 0,2% - до 101,4 пункта.
Негатив от стремительно падающих нефтяных цен перекрывается возродившимися надеждами на геополитическую деэскалацию, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"Инвесторы позитивно восприняли сообщения о возможной сделке, результатом которой может стать смягчение санкций со стороны США. В целом в текущих условиях нельзя исключать, что курс на время выйдет вниз из диапазона в 12,45-12,65 рубля за юань, если геополитический позитив вновь не испарится", - добавляет он.
Некоторую поддержку рубль может получить от новости об усилении ограничений на вывод наличных рублей в ряд стран, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Мера направлена на сокращение оттока российской валюты за границу", - поясняет он.