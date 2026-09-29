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Лихачев обсудил с Пашиняном продление работы Армянской АЭС

Лихачев обсудил с Пашиняном продление работы Армянской АЭС - 29.09.2026, ПРАЙМ

Лихачев обсудил с Пашиняном продление работы Армянской АЭС

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в Ереване встретился с премьером Армении Николом Пашиняном, обсуждалось продление работы Армянской АЭС и перспективы... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:33+0300

2026-09-29T13:33+0300

2026-09-29T13:33+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в Ереване встретился с премьером Армении Николом Пашиняном, обсуждалось продление работы Армянской АЭС и перспективы развития атомной генерации в Армении, сообщила во вторник госкорпорация. "Двадцать девятого сентября генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев встретился с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и вице-премьером Мгером Григоряном. Стороны обсудили повторное продление срока эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что Лихачев сообщил собеседникам о завершении первого этапа проекта, по результатам которого Армянская АЭС получила разрешение на дальнейшую работу энергоблока. "Особое внимание было уделено перспективам создания в Армении новой атомной генерации. "Росатом" предлагает Армении проверенные атомные технологии в различных диапазонах мощности, включая энергоблоки большой, средней и малой мощности", - уточняется в сообщении.

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