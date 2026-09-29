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Россия и Белоруссия построят азотный комбинат, заявил Лукашенко - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Россия и Белоруссия построят азотный комбинат, заявил Лукашенко
Россия и Белоруссия построят азотный комбинат, заявил Лукашенко - 29.09.2026, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия построят азотный комбинат, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о реализации в республике проекта по строительству... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:28+0300
2026-09-29T12:28+0300
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
газпром
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о реализации в республике проекта по строительству азотного комбината. "С Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.) договорились, что "Газпром" подключится у нас (в Белоруссии - ред.) к реализации проекта по строительству азотного комбината", - приводит слова президента агентство Белта.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, газпром
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Газпром
12:28 29.09.2026
 
Россия и Белоруссия построят азотный комбинат, заявил Лукашенко

Лукашенко: "Газпром" подключится к строительству азотного комбината в Белоруссии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о реализации в республике проекта по строительству азотного комбината.
"С Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.) договорились, что "Газпром" подключится у нас (в Белоруссии - ред.) к реализации проекта по строительству азотного комбината", - приводит слова президента агентство Белта.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоГазпром
 
 
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