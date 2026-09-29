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Россия и Белоруссия построят азотный комбинат, заявил Лукашенко

Россия и Белоруссия построят азотный комбинат, заявил Лукашенко - 29.09.2026, ПРАЙМ

Россия и Белоруссия построят азотный комбинат, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о реализации в республике проекта по строительству... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:28+0300

2026-09-29T12:28+0300

2026-09-29T12:28+0300

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

газпром

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о реализации в республике проекта по строительству азотного комбината. "С Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.) договорились, что "Газпром" подключится у нас (в Белоруссии - ред.) к реализации проекта по строительству азотного комбината", - приводит слова президента агентство Белта.

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, газпром