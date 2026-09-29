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Лукашенко предложил США подключиться к строительству азотного комбината - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Лукашенко предложил США подключиться к строительству азотного комбината
Лукашенко предложил США подключиться к строительству азотного комбината - 29.09.2026, ПРАЙМ
Лукашенко предложил США подключиться к строительству азотного комбината
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подключить США к российско-белорусскому проекту по строительству в республике азотного комбината. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:39+0300
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россия
белоруссия
сша
александр лукашенко
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подключить США к российско-белорусскому проекту по строительству в республике азотного комбината. Ранее Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о реализации в Белоруссии проекта по строительству азотного комбината. "Надо американцам предложить (присоединиться - ред.). Они хотят удобрения - азотные в том числе - пожалуйста, давайте вместе построим", - приводит слова президента агентство Белта.
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россия, белоруссия, сша, александр лукашенко, владимир путин
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, США, Александр Лукашенко, Владимир Путин
12:39 29.09.2026
 
Лукашенко предложил США подключиться к строительству азотного комбината

Лукашенко предложил США подключиться к проекту по созданию азотного комбината в Белоруссии

© POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© POOL
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подключить США к российско-белорусскому проекту по строительству в республике азотного комбината.
Ранее Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о реализации в Белоруссии проекта по строительству азотного комбината.
"Надо американцам предложить (присоединиться - ред.). Они хотят удобрения - азотные в том числе - пожалуйста, давайте вместе построим", - приводит слова президента агентство Белта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 29.09.2026
Россия и Белоруссия построят азотный комбинат, заявил Лукашенко
12:28
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯСШААлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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