https://1prime.ru/20260929/lukashenko-873757031.html

Лукашенко предложил США подключиться к строительству азотного комбината

Лукашенко предложил США подключиться к строительству азотного комбината - 29.09.2026, ПРАЙМ

Лукашенко предложил США подключиться к строительству азотного комбината

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подключить США к российско-белорусскому проекту по строительству в республике азотного комбината. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:39+0300

2026-09-29T12:39+0300

2026-09-29T12:39+0300

россия

белоруссия

сша

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил подключить США к российско-белорусскому проекту по строительству в республике азотного комбината. Ранее Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о реализации в Белоруссии проекта по строительству азотного комбината. "Надо американцам предложить (присоединиться - ред.). Они хотят удобрения - азотные в том числе - пожалуйста, давайте вместе построим", - приводит слова президента агентство Белта.

https://1prime.ru/20260929/lukashenko-873756413.html

белоруссия

сша

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россия, белоруссия, сша, александр лукашенко, владимир путин