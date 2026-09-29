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Мантуров поддержал создание научно-технического совета по Морскому центру - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Мантуров поддержал создание научно-технического совета по Морскому центру
Мантуров поддержал создание научно-технического совета по Морскому центру - 29.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров поддержал создание научно-технического совета по Морскому центру
Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе совещания по вопросу создания Морского центра России поддержал создание научно-технического совета, который... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:02+0300
2026-09-29T14:02+0300
россия
промышленность
москва
денис мантуров
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе совещания по вопросу создания Морского центра России поддержал создание научно-технического совета, который будет определять технологические приоритеты и единые подходы к оценке готовности разработок в области гражданского судостроения. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев по поручению президента России Владимира Путина во вторник в Москве провел совещание по вопросу создания Морского центра РФ. "Также хотел бы поддержать учреждение научно-технического совета, который будет определять технологические приоритеты и единые подходы к оценке готовности разработок. Для нас особенно важным является сопряжение работы Морского центра с планами обновления гражданского флота и возможностями промышленности. Это позволит заранее определять потребность в новых технологиях и оборудовании, планировать загрузку и развитие мощностей", - сказал Мантуров. В июне текущего года Патрушев заявил о необходимости создания в России Морского центра. Он должен стать центральным звеном единой системы обеспечения морской деятельности и развития морского потенциала страны.
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россия, промышленность, москва, денис мантуров, николай патрушев, владимир путин
РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, Денис Мантуров, Николай Патрушев, Владимир Путин
14:02 29.09.2026
 
Мантуров поддержал создание научно-технического совета по Морскому центру

Мантуров поддержал создание научно-технического совета по созданию Морского центра

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе совещания по вопросу создания Морского центра России поддержал создание научно-технического совета, который будет определять технологические приоритеты и единые подходы к оценке готовности разработок в области гражданского судостроения.
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев по поручению президента России Владимира Путина во вторник в Москве провел совещание по вопросу создания Морского центра РФ.
"Также хотел бы поддержать учреждение научно-технического совета, который будет определять технологические приоритеты и единые подходы к оценке готовности разработок. Для нас особенно важным является сопряжение работы Морского центра с планами обновления гражданского флота и возможностями промышленности. Это позволит заранее определять потребность в новых технологиях и оборудовании, планировать загрузку и развитие мощностей", - сказал Мантуров.
В июне текущего года Патрушев заявил о необходимости создания в России Морского центра. Он должен стать центральным звеном единой системы обеспечения морской деятельности и развития морского потенциала страны.
 
РОССИЯПромышленностьМОСКВАДенис МантуровНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
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