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Мантуров поддержал создание научно-технического совета по Морскому центру

Мантуров поддержал создание научно-технического совета по Морскому центру - 29.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров поддержал создание научно-технического совета по Морскому центру

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе совещания по вопросу создания Морского центра России поддержал создание научно-технического совета, который... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:02+0300

2026-09-29T14:02+0300

2026-09-29T14:02+0300

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владимир путин

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ходе совещания по вопросу создания Морского центра России поддержал создание научно-технического совета, который будет определять технологические приоритеты и единые подходы к оценке готовности разработок в области гражданского судостроения. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев по поручению президента России Владимира Путина во вторник в Москве провел совещание по вопросу создания Морского центра РФ. "Также хотел бы поддержать учреждение научно-технического совета, который будет определять технологические приоритеты и единые подходы к оценке готовности разработок. Для нас особенно важным является сопряжение работы Морского центра с планами обновления гражданского флота и возможностями промышленности. Это позволит заранее определять потребность в новых технологиях и оборудовании, планировать загрузку и развитие мощностей", - сказал Мантуров. В июне текущего года Патрушев заявил о необходимости создания в России Морского центра. Он должен стать центральным звеном единой системы обеспечения морской деятельности и развития морского потенциала страны.

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россия, промышленность, москва, денис мантуров, николай патрушев, владимир путин