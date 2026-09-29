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Мантуров назвал приоритеты для Морского центра
Мантуров назвал приоритеты для Морского центра - 29.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров назвал приоритеты для Морского центра
Формирование долгосрочного заказа в сфере гражданского судостроения и использование типовых решений при реализации проектов являются приоритетами, на которых... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:05+0300
2026-09-29T14:05+0300
2026-09-29T14:08+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Формирование долгосрочного заказа в сфере гражданского судостроения и использование типовых решений при реализации проектов являются приоритетами, на которых стоит сфокусировать создаваемый Морской центр России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев по поручению Владимира Путина во вторник в Москве провел совещание по вопросу создания Морского центра РФ. "Здесь выделю несколько приоритетов, на которых целесообразно сфокусировать новую структуру. Первое – это, конечно, формирование устойчивого, долгосрочного заказа на гражданские суда, в увязке потребности с экономикой проектов, источниками финансирования и загрузкой верфей", - сказал Мантуров. Во-вторых, по словам первого вице-премьера, там, где возможно, следует шире использовать типовые проекты и переходить к серийному строительству. "Это снизит издержки, упростит кооперацию и сформирует понятный спрос на оборудование", - подчеркнул он. Кроме того, как отметил Мантуров, заказы нужно распределять с учетом специализации верфей, их компетенций, оснащения и размеров построечных мест. Помимо этого, необходимо использовать возможности крупноблочного строительства и современной организации производства с использованием решений по автоматизации и цифровизации. Эти подходы следует учитывать и при модернизации и создании новых мощностей в области судостроения. Также перспективный план строительства судов должен задавать ориентиры для развития отечественного производства судового комплектующего оборудования, двигателей, систем управления, материалов и других критических компонентов, добавил Мантуров. При планировании нового гражданского и военно-морского флота важным элементом является судоремонт: нужно сразу понимать, где будет обслуживаться и ремонтироваться флот в течение всего жизненного цикла. "Именно в эффективной координации по всем этим вопросам мы видим практическую ценность Морского центра... Рассчитываю, что коллеги из профильных ведомств, предприятия отрасли, наука и основные заказчики обеспечат в своей части все необходимое содействие. А новая структура будет способствовать достижению технологического суверенитета в судостроении и решению стратегической задачи президента по укреплению морского потенциала нашей страны", - заключил первый вице-премьер. В июне текущего года Патрушев заявил о необходимости создания в России Морского центра. Он должен стать центральным звеном единой системы обеспечения морской деятельности и развития морского потенциала страны.
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россия, бизнес, москва, денис мантуров, николай патрушев, владимир путин
РОССИЯ, Бизнес, МОСКВА, Денис Мантуров, Николай Патрушев, Владимир Путин
Мантуров назвал приоритеты для Морского центра
Мантуров выделил несколько приоритетов для Морского центра России
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Формирование долгосрочного заказа в сфере гражданского судостроения и использование типовых решений при реализации проектов являются приоритетами, на которых стоит сфокусировать создаваемый Морской центр России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев по поручению Владимира Путина во вторник в Москве провел совещание по вопросу создания Морского центра РФ.
"Здесь выделю несколько приоритетов, на которых целесообразно сфокусировать новую структуру. Первое – это, конечно, формирование устойчивого, долгосрочного заказа на гражданские суда, в увязке потребности с экономикой проектов, источниками финансирования и загрузкой верфей", - сказал Мантуров.
Во-вторых, по словам первого вице-премьера, там, где возможно, следует шире использовать типовые проекты и переходить к серийному строительству. "Это снизит издержки, упростит кооперацию и сформирует понятный спрос на оборудование", - подчеркнул он.
Кроме того, как отметил Мантуров, заказы нужно распределять с учетом специализации верфей, их компетенций, оснащения и размеров построечных мест. Помимо этого, необходимо использовать возможности крупноблочного строительства и современной организации производства с использованием решений по автоматизации и цифровизации. Эти подходы следует учитывать и при модернизации и создании новых мощностей в области судостроения.
Также перспективный план строительства судов должен задавать ориентиры для развития отечественного производства судового комплектующего оборудования, двигателей, систем управления, материалов и других критических компонентов, добавил Мантуров. При планировании нового гражданского и военно-морского флота важным элементом является судоремонт: нужно сразу понимать, где будет обслуживаться и ремонтироваться флот в течение всего жизненного цикла.
"Именно в эффективной координации по всем этим вопросам мы видим практическую ценность Морского центра... Рассчитываю, что коллеги из профильных ведомств, предприятия отрасли, наука и основные заказчики обеспечат в своей части все необходимое содействие. А новая структура будет способствовать достижению технологического суверенитета в судостроении и решению стратегической задачи президента по укреплению морского потенциала нашей страны", - заключил первый вице-премьер.
В июне текущего года Патрушев заявил о необходимости создания в России Морского центра. Он должен стать центральным звеном единой системы обеспечения морской деятельности и развития морского потенциала страны.