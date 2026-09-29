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Мантуров назвал приоритеты для Морского центра

Мантуров назвал приоритеты для Морского центра - 29.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров назвал приоритеты для Морского центра

Формирование долгосрочного заказа в сфере гражданского судостроения и использование типовых решений при реализации проектов являются приоритетами, на которых... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:05+0300

2026-09-29T14:05+0300

2026-09-29T14:08+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Формирование долгосрочного заказа в сфере гражданского судостроения и использование типовых решений при реализации проектов являются приоритетами, на которых стоит сфокусировать создаваемый Морской центр России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев по поручению Владимира Путина во вторник в Москве провел совещание по вопросу создания Морского центра РФ. "Здесь выделю несколько приоритетов, на которых целесообразно сфокусировать новую структуру. Первое – это, конечно, формирование устойчивого, долгосрочного заказа на гражданские суда, в увязке потребности с экономикой проектов, источниками финансирования и загрузкой верфей", - сказал Мантуров. Во-вторых, по словам первого вице-премьера, там, где возможно, следует шире использовать типовые проекты и переходить к серийному строительству. "Это снизит издержки, упростит кооперацию и сформирует понятный спрос на оборудование", - подчеркнул он. Кроме того, как отметил Мантуров, заказы нужно распределять с учетом специализации верфей, их компетенций, оснащения и размеров построечных мест. Помимо этого, необходимо использовать возможности крупноблочного строительства и современной организации производства с использованием решений по автоматизации и цифровизации. Эти подходы следует учитывать и при модернизации и создании новых мощностей в области судостроения. Также перспективный план строительства судов должен задавать ориентиры для развития отечественного производства судового комплектующего оборудования, двигателей, систем управления, материалов и других критических компонентов, добавил Мантуров. При планировании нового гражданского и военно-морского флота важным элементом является судоремонт: нужно сразу понимать, где будет обслуживаться и ремонтироваться флот в течение всего жизненного цикла. "Именно в эффективной координации по всем этим вопросам мы видим практическую ценность Морского центра... Рассчитываю, что коллеги из профильных ведомств, предприятия отрасли, наука и основные заказчики обеспечат в своей части все необходимое содействие. А новая структура будет способствовать достижению технологического суверенитета в судостроении и решению стратегической задачи президента по укреплению морского потенциала нашей страны", - заключил первый вице-премьер. В июне текущего года Патрушев заявил о необходимости создания в России Морского центра. Он должен стать центральным звеном единой системы обеспечения морской деятельности и развития морского потенциала страны.

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россия, бизнес, москва, денис мантуров, николай патрушев, владимир путин