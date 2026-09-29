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В Брянской и Калужской областях изменят маршруты пригородных поездов

В Брянской и Калужской областях изменят маршруты пригородных поездов - 29.09.2026, ПРАЙМ

В Брянской и Калужской областях изменят маршруты пригородных поездов

Маршруты пригородных поездов, курсирующих в Брянской и Калужской областях, с 29 сентября временно изменятся по техническим причинам, сообщили журналистам в... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:07+0300

2026-09-29T13:07+0300

2026-09-29T13:07+0300

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БРЯНСК, 29 сен – ПРАЙМ. Маршруты пригородных поездов, курсирующих в Брянской и Калужской областях, с 29 сентября временно изменятся по техническим причинам, сообщили журналистам в службе корпоративных коммуникаций Московской железной дороги (МЖД) – филиала РЖД. "С 29 сентября по техническим причинам временно изменятся маршруты пригородных поездов, курсирующих в Брянской и Калужской областях", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что поезда №6174 и №6322 сообщением Брянск-Орловский – Фаянсовая будут следовать до станции Дятьково. При этом поезда обратного направления №6173 и №6321 сообщением Фаянсовая – Брянск-Орловский проследуют до станции Людиново-2. А поезд №6393 Сухиничи – Людиново-1 будет следовать по укороченному маршруту до станции Людиново-2. "Московская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов", - добавили в службе. В понедельник МЖД сообщила, что в результате внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру временно приостановлено движение поездов на участке Людиново-1 - Дятьково. Отмечалось, что на период восстановительных работ здесь организовано автобусное сообщение. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук отмечал, что в результате атаки БПЛА на перегоне Дятьково - Людиново обрушилась часть моста, 10 вагонов сошли с железнодорожных путей, обошлось без пострадавших.

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бизнес, россия, калужская область, ржд