https://1prime.ru/20260929/mer-873777004.html

В России планируют ввести новые правила работы горнолыжных комплексов

В России планируют ввести новые правила работы горнолыжных комплексов - 29.09.2026, ПРАЙМ

В России планируют ввести новые правила работы горнолыжных комплексов

Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на повышение безопасности горнолыжного отдыха в России, следует из документа, опубликованного на... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:56+0300

2026-09-29T17:56+0300

2026-09-29T18:01+0300

туризм

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873777004.jpg?1790694107

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на повышение безопасности горнолыжного отдыха в России, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. Так, разработанный ведомством законопроект направлен на введение комплексного правового регулирования создания и деятельности горнолыжных комплексов. "Предлагается также допустить строительство объектов горнолыжной инфраструктуры на лесных участках, арендованных до 1 января 2022 года", - говорится в пояснительной записке к проекту. Помимо этого, предлагается ввести классификацию горнолыжных трасс, что будет способствовать повышению безопасности катающихся и качества предоставляемых услуг. "Законопроектом вводится норма о ведении Минэкономразвития России реестра горнолыжных комплексов. С 1 марта 2029 года обязательному включению в указанный реестр подлежат крупные горнолыжные комплексы с протяженностью трасс от 10 км или их совокупной площадью от 150 тысяч квадратных метров, а с 1 марта 2033 года – все остальные", - говорится в документе. Кроме того, законопроектом предусматривается введение обязательной классификации горнолыжных трасс в составе горнолыжных комплексов: с 1 марта 2029 года – крупные горнолыжные комплексы, а с 1 марта 2033 года – все остальные. На федеральном уровне Минэкономразвития будут утверждены типовые правила поведения посетителей горнолыжных комплексов на трассах и канатных дорогах, на основании которых администрации комплексов будут утверждать уже свои правила поведения туристов. Отмечается, что предложенные изменения позволят создать новые точки притяжения, повысить инвестиции в отрасль, сохранить баланс между развитием туристической инфраструктуры и сохранением экологического потенциала территорий, а также повысить качество и безопасность туристских услуг. По словам генерального директора горного курорта "Архыз" ГК "Мантера" Романа Киранчука, в отрасли давно поднимается вопрос о необходимости классификации горнолыжных трасс. Так, к 2030 году курорт планирует войти в тройку лидеров России по протяженности трасс, а классификация выступит гарантией безопасности. При этом строительство второй очереди канатных дорог и новых горнолыжных трасс курорта уже идет с опорой на эту нормативную базу. Для бизнеса же это станет инструментом управления качеством сервиса, а официально присвоенная категория послужит знаком качества для туристов. "В свою очередь для будущего отрасли введение единых государственных стандартов создает предсказуемую среду для инвесторов и туроператоров", - заключил Киранчук.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия