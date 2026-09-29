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В России планируют ввести новые правила работы горнолыжных комплексов - 29.09.2026, ПРАЙМ
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В России планируют ввести новые правила работы горнолыжных комплексов
В России планируют ввести новые правила работы горнолыжных комплексов - 29.09.2026, ПРАЙМ
В России планируют ввести новые правила работы горнолыжных комплексов
Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на повышение безопасности горнолыжного отдыха в России, следует из документа, опубликованного на... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:56+0300
2026-09-29T18:01+0300
туризм
бизнес
россия
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на повышение безопасности горнолыжного отдыха в России, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. Так, разработанный ведомством законопроект направлен на введение комплексного правового регулирования создания и деятельности горнолыжных комплексов. "Предлагается также допустить строительство объектов горнолыжной инфраструктуры на лесных участках, арендованных до 1 января 2022 года", - говорится в пояснительной записке к проекту. Помимо этого, предлагается ввести классификацию горнолыжных трасс, что будет способствовать повышению безопасности катающихся и качества предоставляемых услуг. "Законопроектом вводится норма о ведении Минэкономразвития России реестра горнолыжных комплексов. С 1 марта 2029 года обязательному включению в указанный реестр подлежат крупные горнолыжные комплексы с протяженностью трасс от 10 км или их совокупной площадью от 150 тысяч квадратных метров, а с 1 марта 2033 года – все остальные", - говорится в документе. Кроме того, законопроектом предусматривается введение обязательной классификации горнолыжных трасс в составе горнолыжных комплексов: с 1 марта 2029 года – крупные горнолыжные комплексы, а с 1 марта 2033 года – все остальные. На федеральном уровне Минэкономразвития будут утверждены типовые правила поведения посетителей горнолыжных комплексов на трассах и канатных дорогах, на основании которых администрации комплексов будут утверждать уже свои правила поведения туристов. Отмечается, что предложенные изменения позволят создать новые точки притяжения, повысить инвестиции в отрасль, сохранить баланс между развитием туристической инфраструктуры и сохранением экологического потенциала территорий, а также повысить качество и безопасность туристских услуг. По словам генерального директора горного курорта "Архыз" ГК "Мантера" Романа Киранчука, в отрасли давно поднимается вопрос о необходимости классификации горнолыжных трасс. Так, к 2030 году курорт планирует войти в тройку лидеров России по протяженности трасс, а классификация выступит гарантией безопасности. При этом строительство второй очереди канатных дорог и новых горнолыжных трасс курорта уже идет с опорой на эту нормативную базу. Для бизнеса же это станет инструментом управления качеством сервиса, а официально присвоенная категория послужит знаком качества для туристов. "В свою очередь для будущего отрасли введение единых государственных стандартов создает предсказуемую среду для инвесторов и туроператоров", - заключил Киранчук.
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туризм, бизнес, россия
Туризм, Бизнес, РОССИЯ
17:56 29.09.2026 (обновлено: 18:01 29.09.2026)
 
В России планируют ввести новые правила работы горнолыжных комплексов

МЭР разработало законопроект о повышении безопасности горнолыжного отдыха в России

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на повышение безопасности горнолыжного отдыха в России, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
Так, разработанный ведомством законопроект направлен на введение комплексного правового регулирования создания и деятельности горнолыжных комплексов.
"Предлагается также допустить строительство объектов горнолыжной инфраструктуры на лесных участках, арендованных до 1 января 2022 года", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Помимо этого, предлагается ввести классификацию горнолыжных трасс, что будет способствовать повышению безопасности катающихся и качества предоставляемых услуг.
"Законопроектом вводится норма о ведении Минэкономразвития России реестра горнолыжных комплексов. С 1 марта 2029 года обязательному включению в указанный реестр подлежат крупные горнолыжные комплексы с протяженностью трасс от 10 км или их совокупной площадью от 150 тысяч квадратных метров, а с 1 марта 2033 года – все остальные", - говорится в документе.
Кроме того, законопроектом предусматривается введение обязательной классификации горнолыжных трасс в составе горнолыжных комплексов: с 1 марта 2029 года – крупные горнолыжные комплексы, а с 1 марта 2033 года – все остальные.
На федеральном уровне Минэкономразвития будут утверждены типовые правила поведения посетителей горнолыжных комплексов на трассах и канатных дорогах, на основании которых администрации комплексов будут утверждать уже свои правила поведения туристов.
Отмечается, что предложенные изменения позволят создать новые точки притяжения, повысить инвестиции в отрасль, сохранить баланс между развитием туристической инфраструктуры и сохранением экологического потенциала территорий, а также повысить качество и безопасность туристских услуг.
По словам генерального директора горного курорта "Архыз" ГК "Мантера" Романа Киранчука, в отрасли давно поднимается вопрос о необходимости классификации горнолыжных трасс. Так, к 2030 году курорт планирует войти в тройку лидеров России по протяженности трасс, а классификация выступит гарантией безопасности. При этом строительство второй очереди канатных дорог и новых горнолыжных трасс курорта уже идет с опорой на эту нормативную базу.
Для бизнеса же это станет инструментом управления качеством сервиса, а официально присвоенная категория послужит знаком качества для туристов. "В свою очередь для будущего отрасли введение единых государственных стандартов создает предсказуемую среду для инвесторов и туроператоров", - заключил Киранчук.
 
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