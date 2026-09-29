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Производство кофе в мире составило 183,6 миллиона мешков

Производство кофе в мире составило 183,6 миллиона мешков - 29.09.2026, ПРАЙМ

Производство кофе в мире составило 183,6 миллиона мешков

Мировые объемы производства кофе по итогам урожайного сезона 2025-2026 годов составили 183,6 миллиона мешков, при этом мировой экспорт кофе за 2025 год - 141,8... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T18:24+0300

2026-09-29T18:24+0300

2026-09-29T18:24+0300

бизнес

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индонезия

уганда

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Мировые объемы производства кофе по итогам урожайного сезона 2025-2026 годов составили 183,6 миллиона мешков, при этом мировой экспорт кофе за 2025 год - 141,8 миллиона мешков, следует из данных Международной организации кофе (International Coffee Organization, ICO), которые изучило РИА Новости. Так, по данным организации, за период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года в мире было произведено 183,6 миллиона мешков кофе (один мешок эквивалентен 60 кг зеленых кофейных зерен). Крупнейшими производителями остались Бразилия - 65,4 миллиона мешков, Вьетнам - 31,9 миллиона, Колумбия - 12,8 миллиона, Индонезия - 12 миллионов и Эфиопия - 11,9 миллиона. Также в десятку производителей вошли Уганда (8,3 миллиона мешков), Индия (6,06 миллиона), Гондурас (5,85 миллиона), Мексика (5,16 миллиона) и Перу (4,2 миллиона). Главные производители кофе - это и главные его экспортеры. Так, Бразилия по итогам 2025 года отправила в другие страны - 40,3 миллиона мешков кофе на 15,7 миллиарда долларов. Экспорт Вьетнама составил - 29,2 миллиона мешков (8,92 миллиарда долларов), Колумбии - 13,2 миллиона мешков (5,08 миллиарда долларов), Индонезии - 11 миллиона мешков (3,08 миллиарда долларов) и Уганды - 8,77 миллиона мешков (2,46 миллиарда долларов). Суммарный мировой экспорт кофе за год составил 141,8 миллиона мешков, из которых 54% пришлись на арабику, а 32% - на робусту. По данным организации, в Россию кофе поставлялся, в том числе, из Бразилии - 1,33 миллиона мешков (501 миллион долларов), Индии - 528 тысяч мешков (160 миллионов долларов), Уганды - 192 тысячи мешков (53 миллиона долларов) и из Индонезии - 179 тысяч мешков (55 миллионов долларов).

бразилия

индонезия

уганда

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бизнес, промышленность, бразилия, индонезия, уганда