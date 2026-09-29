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Метро в Тбилиси впервые за 34 года получит 111 новых вагонов

Метро в Тбилиси впервые за 34 года получит 111 новых вагонов - 29.09.2026, ПРАЙМ

Метро в Тбилиси впервые за 34 года получит 111 новых вагонов

Тбилисский метрополитен получит 111 новых вагонов, что станет крупнейшим обновлением подвижного состава с 1992 года, заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T13:44+0300

2026-09-29T13:44+0300

2026-09-29T13:46+0300

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ТБИЛИСИ, 29 сен - ПРАЙМ. Тбилисский метрополитен получит 111 новых вагонов, что станет крупнейшим обновлением подвижного состава с 1992 года, заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе. "Обновление (подвижного состава) тбилисского метрополитена 111 вагонами — историческое событие в жизни нашего города... Последний раз новые вагоны тбилисское метро получило 34 года назад", - сказал Каладзе во время визита в Китай на предприятие CRRC, где состоялась презентация поезда, произведенного специально для грузинской столицы. Каладзе напомнил, что метрополитен является важной частью повседневной жизни Тбилиси, ежедневно им пользуются сотни тысяч жителей. Обновление подвижного состава, отметил градоначальник, направлено на повышение комфорта и безопасности пассажиров. На первом этапе уже завершено производство первого четырехвагонного состава. Ожидается, что его привезут в Грузию в конце года. Мэр отметил, что реализация проекта стала возможной при поддержке правительства страны и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, а также благодаря сотрудничеству грузинской компании GT Group с китайским производителем железнодорожного подвижного состава CRRC. Тбилисский метрополитен начал работу 11 января 1966 года, став первым в Советском Закавказье и четвертым в СССР после московского, ленинградского и киевского. Тогда был открыт участок между станциями "Дидубе" и "Руставели". В 1979 году была открыта вторая, Сабурталинская линия, а в 2017 году — станция "Государственный университет", ставшая 23-й станцией тбилисской подземки.

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бизнес, грузия, китай, тбилиси