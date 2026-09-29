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Метро в Ташкенте приобрело 56 вагонов из России

Метро в Ташкенте приобрело 56 вагонов из России - 29.09.2026, ПРАЙМ

Метро в Ташкенте приобрело 56 вагонов из России

Метрополитен в столице Узбекистана приобрел в России в сентябре 56 вагонов, что позволило обновить подвижной состав ташкентской подземки почти на 70%, сообщает... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T14:11+0300

2026-09-29T14:11+0300

2026-09-29T14:14+0300

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ТАШКЕНТ, 29 сен – ПРАЙМ. Метрополитен в столице Узбекистана приобрел в России в сентябре 56 вагонов, что позволило обновить подвижной состав ташкентской подземки почти на 70%, сообщает пресс-служба посольства РФ в республике. "В сентябре 2026 года Ташкентский метрополитен получил из России 14 новых составов, включающих в общей сложности 56 вагонов. Благодаря этому парк подвижного состава столичной подземки обновлен почти на 70%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале посольства. По данным пресс-службы, в настоящее время новые составы задействованы на всех четырех линиях ташкентского метрополитена. "Эксплуатация новых составов российского производства позволяет повысить комфорт пассажирских перевозок, поддерживать современные условия поездок и сократить интервалов движения поездов", - добавили в посольстве. В 2019-2021 годах "Метровагонмаш" (входит в "Трансмашхолдинг") поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью 91,3 миллиона евро. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях. В феврале 2024 года Ташкентский метрополитен получил от "Метровагонмаша" еще 44 новых вагона. Позднее торговое представительство РФ в республике сообщало, что "Метровагонмаш" до конца 2025 года планировал поставить для метро в Ташкенте еще 72 вагона. Ташкентский метрополитен - единственный в Узбекистане и первый в Средней Азии вместе с Казахстаном - открылся в ноябре 1977 года. Тогда это была одна линия протяженностью 12 километров. В 1980-е годы сеть постепенно расширилась до двух линий, а в 2001 году открылась третья. Дальнейшее строительство продолжилось уже после 2016 года. В настоящее время протяженность четырех линий ташкентского метро с его 50 станциями превышает 70 километров, оно перевозит более 1 миллиона пассажиров ежедневно.

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бизнес, россия, узбекистан, ташкент, средняя азия, трансмашхолдинг