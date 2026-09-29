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Минэнерго разработало риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Минэнерго разработало риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива
Минэнерго разработало риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива - 29.09.2026, ПРАЙМ
Минэнерго разработало риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива
Минэнерго РФ разработало различные риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива в стране и меры реагирования, сообщило правительство РФ. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:36+0300
2026-09-29T15:36+0300
энергетика
александр новак
госдума
россия
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ разработало различные риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива в стране и меры реагирования, сообщило правительство РФ. Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав субъектов РФ. "Минэнерго представило доклад о текущем состоянии топливоснабжения субъектов, балансе производства и потребления, а также сформированных запасах нефтепродуктов. Ведомством разработаны различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива и соответствующие меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности", - сказано в сообщении. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
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александр новак, госдума, россия
Энергетика, Александр Новак, Госдума, РОССИЯ
15:36 29.09.2026
 
Минэнерго разработало риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива

Минэнерго разработало риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива в России

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минэнерго РФ разработало различные риск-сценарии развития ситуации на рынке топлива в стране и меры реагирования, сообщило правительство РФ.
Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав субъектов РФ.
"Минэнерго представило доклад о текущем состоянии топливоснабжения субъектов, балансе производства и потребления, а также сформированных запасах нефтепродуктов. Ведомством разработаны различные риск-сценарии развития ситуации на внутреннем рынке топлива и соответствующие меры реагирования, направленные на поддержание его стабильности", - сказано в сообщении.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.
 
ЭнергетикаАлександр НовакГосдумаРОССИЯ
 
 
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