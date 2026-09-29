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Минфин призвал страховать жилье на территориях с рисками ЧС - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Минфин призвал страховать жилье на территориях с рисками ЧС
Минфин призвал страховать жилье на территориях с рисками ЧС - 29.09.2026, ПРАЙМ
Минфин призвал страховать жилье на территориях с рисками ЧС
Строительство жилья на территориях с рисками природных чрезвычайных ситуаций необходимо страховать, это поможет снизить бюджетную нагрузку и создаст стимулы для | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T00:47+0300
2026-09-29T00:47+0300
недвижимость
финансы
ирек файзуллин
мчс
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Строительство жилья на территориях с рисками природных чрезвычайных ситуаций необходимо страховать, это поможет снизить бюджетную нагрузку и создаст стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков. "С учетом большой территории нашей страны, чрезвычайные ситуации, в первую очередь, природного характера, происходят в том или ином регионе ежегодно. А за выплаты отвечает федеральный бюджет. Мы давно хотим использовать механизм страхования, чтобы, во-первых, снизить бюджетную нагрузку, а во-вторых, создать стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома", - сказал Чебесков на полях Мосфинфорума. Он напомнил, что в 2019 году был принят закон о добровольном страховании жилья, но, к сожалению, механизм так и не заработал. Поэтому сейчас идет дискуссия об обязательном страховании жилья для граждан, которые планируют строить дом на территориях с высокими рисками чрезвычайных ситуаций. "Граждане, которые собираются строить дома на территориях, подверженных таким рискам, должны понимать, что, покупая страховку, этими рисками надо управлять", - заключил замминистра. Глава Минстроя Ирек Файзуллин в начале июня говорил РИА Новости, что министерство прорабатывает с МЧС вопрос введения обязательного страхования жилья от природных чрезвычайных ситуаций.
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недвижимость, финансы, ирек файзуллин, мчс
Недвижимость, Финансы, Ирек Файзуллин, МЧС
00:47 29.09.2026
 
Минфин призвал страховать жилье на территориях с рисками ЧС

Замглавы Минфина Чебесков: строительство жилья на территориях с ЧС необходимо страховать

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Строительство жилья на территориях с рисками природных чрезвычайных ситуаций необходимо страховать, это поможет снизить бюджетную нагрузку и создаст стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов России Иван Чебесков.
"С учетом большой территории нашей страны, чрезвычайные ситуации, в первую очередь, природного характера, происходят в том или ином регионе ежегодно. А за выплаты отвечает федеральный бюджет. Мы давно хотим использовать механизм страхования, чтобы, во-первых, снизить бюджетную нагрузку, а во-вторых, создать стимулы для граждан осознанно подходить к строительству дома", - сказал Чебесков на полях Мосфинфорума.
Он напомнил, что в 2019 году был принят закон о добровольном страховании жилья, но, к сожалению, механизм так и не заработал. Поэтому сейчас идет дискуссия об обязательном страховании жилья для граждан, которые планируют строить дом на территориях с высокими рисками чрезвычайных ситуаций.
"Граждане, которые собираются строить дома на территориях, подверженных таким рискам, должны понимать, что, покупая страховку, этими рисками надо управлять", - заключил замминистра.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин в начале июня говорил РИА Новости, что министерство прорабатывает с МЧС вопрос введения обязательного страхования жилья от природных чрезвычайных ситуаций.
 
НедвижимостьФинансыИрек ФайзуллинМЧС
 
 
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