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Министр энергетики РС БиГ примет участие в Российской энергетической неделе

Министр энергетики РС БиГ примет участие в Российской энергетической неделе - 29.09.2026, ПРАЙМ

Министр энергетики РС БиГ примет участие в Российской энергетической неделе

Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич примет участие в работе форума "Российская... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:42+0300

2026-09-29T15:42+0300

2026-09-29T15:50+0300

москва

милорад додик

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич примет участие в работе форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) в октябре, заявил РИА новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик. "Точно приедет министр энергетики нашего правительства, он традиционно участвует, а я еще посмотрю", - сказал он агентству, отвечая на вопрос об уровне участия РС в РЭН. Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет 14-16 октября в Москве.

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москва, милорад додик