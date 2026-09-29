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Министр энергетики РС БиГ примет участие в Российской энергетической неделе
Министр энергетики РС БиГ примет участие в Российской энергетической неделе - 29.09.2026, ПРАЙМ
Министр энергетики РС БиГ примет участие в Российской энергетической неделе
Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич примет участие в работе форума "Российская... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:42+0300
2026-09-29T15:42+0300
2026-09-29T15:50+0300
москва
милорад додик
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич примет участие в работе форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) в октябре, заявил РИА новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик. "Точно приедет министр энергетики нашего правительства, он традиционно участвует, а я еще посмотрю", - сказал он агентству, отвечая на вопрос об уровне участия РС в РЭН. Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет 14-16 октября в Москве.
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москва, милорад додик
Министр энергетики РС БиГ примет участие в Российской энергетической неделе
Министр энергетики РС БиГ Джокич примет участие в работе Российской энергетической недели
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Сербской Боснии и Герцеговины Петар Джокич примет участие в работе форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) в октябре, заявил РИА новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Точно приедет министр энергетики нашего правительства, он традиционно участвует, а я еще посмотрю", - сказал он агентству, отвечая на вопрос об уровне участия РС в РЭН.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" пройдет 14-16 октября в Москве.