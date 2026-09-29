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Минтранс создаст координационный центр по сокращению авиационных выбросов - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Минтранс создаст координационный центр по сокращению авиационных выбросов
Минтранс создаст координационный центр по сокращению авиационных выбросов - 29.09.2026, ПРАЙМ
Минтранс создаст координационный центр по сокращению авиационных выбросов
Минтранс России создает на базе своего научного центра национальный координационный центр CORSIA по сокращению углеродных авиационных выбросов, сообщило... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:17+0300
2026-09-29T14:21+0300
бизнес
россия
росавиация
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минтранс России создает на базе своего научного центра национальный координационный центр CORSIA по сокращению углеродных авиационных выбросов, сообщило ведомство по итогам выступления замминистра транспорта Владимира Потешкина на первом Международном авиатопливном форуме RuCORS. "На базе Научного центра Минтранса России создается национальный Координационный центр для реализации CORSIA, который позволит обеспечить управляемость перехода к новым международным требованиям, защитить интересы российских авиакомпаний, сохранить позиции нашей страны в системе глобального авиационного регулирования... Начиная с 2027 года для международных полетов российские авиакомпании должны использовать экологичное SAF-топливо или компенсировать экологическое воздействие с помощью покупки углеродных единиц", - говорится в сообщении. Предполагается, что центр будет вести реестр авиаперевозчиков, подпадающих под действие CORSIA, координировать работу с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), собирать и проверять отчеты авиаперевозчиков на основании данных Росавиации, рассчитывать компенсационные обязательства авиакомпаний. По словам Потешкина, основная задача государства сегодня - сформировать понятную нормативную среду с минимальной административной нагрузкой. Для реализации CORSIA разрабатывается проект федерального закона и три подзаконных акта Минтранса РФ. Кроме того, в России уже работает система добровольного сокращения выбросов и реестр углеродных единиц. "Декарбонизация международной авиации – не просто дань экологической повестке, это одно из ключевых направлений устойчивого развития отрасли, определяющее ее облик на десятилетия вперед. Международная организация гражданской авиации последовательно формирует глобальную рамку экологического регулирования, и наша общая задача – обеспечить ее эффективную и сбалансированную реализацию с учетом национальных особенностей, возможностей и интересов государств", - сказал Потешкин, его слова привели в ведомстве. SAF (Sustainable Aviation Fuel) - "устойчивое авиационное топливо". Это продукт переработки биомассы, представляющей собой растительные масла, животный жир, лигноцеллюлозные отходы деревообработки, микроводоросли. Оно добавляется в керосин, полученный из традиционных ископаемых источников углеводородов. Для производства SAF, что в России имеет большой потенциал, требуется сертификация и контроль за выполнением требований на минимальное содержание доли "биоуглерода".
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192
40
192
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
14:17 29.09.2026 (обновлено: 14:21 29.09.2026)
 
Минтранс создаст координационный центр по сокращению авиационных выбросов

Минтранс создаст национальный координационный центр по сокращению авиационных выбросов

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Минтранс России создает на базе своего научного центра национальный координационный центр CORSIA по сокращению углеродных авиационных выбросов, сообщило ведомство по итогам выступления замминистра транспорта Владимира Потешкина на первом Международном авиатопливном форуме RuCORS.
"На базе Научного центра Минтранса России создается национальный Координационный центр для реализации CORSIA, который позволит обеспечить управляемость перехода к новым международным требованиям, защитить интересы российских авиакомпаний, сохранить позиции нашей страны в системе глобального авиационного регулирования... Начиная с 2027 года для международных полетов российские авиакомпании должны использовать экологичное SAF-топливо или компенсировать экологическое воздействие с помощью покупки углеродных единиц", - говорится в сообщении.
Предполагается, что центр будет вести реестр авиаперевозчиков, подпадающих под действие CORSIA, координировать работу с Международной организацией гражданской авиации (ICAO), собирать и проверять отчеты авиаперевозчиков на основании данных Росавиации, рассчитывать компенсационные обязательства авиакомпаний.
По словам Потешкина, основная задача государства сегодня - сформировать понятную нормативную среду с минимальной административной нагрузкой. Для реализации CORSIA разрабатывается проект федерального закона и три подзаконных акта Минтранса РФ. Кроме того, в России уже работает система добровольного сокращения выбросов и реестр углеродных единиц.
"Декарбонизация международной авиации – не просто дань экологической повестке, это одно из ключевых направлений устойчивого развития отрасли, определяющее ее облик на десятилетия вперед. Международная организация гражданской авиации последовательно формирует глобальную рамку экологического регулирования, и наша общая задача – обеспечить ее эффективную и сбалансированную реализацию с учетом национальных особенностей, возможностей и интересов государств", - сказал Потешкин, его слова привели в ведомстве.
SAF (Sustainable Aviation Fuel) - "устойчивое авиационное топливо". Это продукт переработки биомассы, представляющей собой растительные масла, животный жир, лигноцеллюлозные отходы деревообработки, микроводоросли. Оно добавляется в керосин, полученный из традиционных ископаемых источников углеводородов. Для производства SAF, что в России имеет большой потенциал, требуется сертификация и контроль за выполнением требований на минимальное содержание доли "биоуглерода".
 
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