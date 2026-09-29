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Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая

Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая - 29.09.2026, ПРАЙМ

Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая

Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая и до поступления в розничную торговлю, еще 19% доступной потребителям еды... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T19:49+0300

2026-09-29T19:49+0300

2026-09-29T19:49+0300

сельское хозяйство

мировая экономика

фао

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РИМ, 29 сен - ПРАЙМ. Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая и до поступления в розничную торговлю, еще 19% доступной потребителям еды выбрасывается в магазинах, заведениях общепита и домохозяйствах, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН. По данным ФАО, около 1,4 миллиарда гектаров земель используются для производства продовольствия, которое в конечном итоге не потребляется. Расширение сельскохозяйственных угодий остается главным фактором обезлесения в мире, поэтому сокращение потерь и пищевых отходов позволило бы эффективнее использовать уже существующие сельхозземли и снизить давление на леса. "13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая и до поступления в розничную торговлю, тогда как 19% доступной потребителям еды выбрасывается на уровне розничной торговли, в сфере общественного питания и в домохозяйствах. Помимо самой пищи, эти потери означают значительное напрасное расходование ресурсов, использованных для ее производства" - говорится в сообщении ФАО, опубликованном ко Всемирному дню информирования о потерях и пищевых отходах. ФАО также предупреждает, что когда потерянное или выброшенное продовольствие разлагается, особенно в анаэробных условиях на мусорных полигонах, оно выделяет метан - мощный парниковый газ, что "дополнительно увеличивает климатический след потерь и отходов продовольствия". По оценкам ФАО, на пищевые потери и отходы приходится около 10% глобальных выбросов парниковых газов. "Несмотря на международные обязательства, с 2015 года в мире не наблюдается заметного прогресса в сокращении продовольственных потерь", - сообщается в релизе. Мир также значительно отстает от достижения цели ООН к 2030 году сократить вдвое объем пищевых отходов на душу населения на уровне розничной торговли и потребителей, а также уменьшить потери продовольствия по всей производственно-сбытовой цепочке.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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сельское хозяйство, мировая экономика, фао, оон