Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/mir-873782027.html
Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая
Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая - 29.09.2026, ПРАЙМ
Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая
Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая и до поступления в розничную торговлю, еще 19% доступной потребителям еды... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:49+0300
2026-09-29T19:49+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
фао
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873782027.jpg?1790700548
РИМ, 29 сен - ПРАЙМ. Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая и до поступления в розничную торговлю, еще 19% доступной потребителям еды выбрасывается в магазинах, заведениях общепита и домохозяйствах, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН. По данным ФАО, около 1,4 миллиарда гектаров земель используются для производства продовольствия, которое в конечном итоге не потребляется. Расширение сельскохозяйственных угодий остается главным фактором обезлесения в мире, поэтому сокращение потерь и пищевых отходов позволило бы эффективнее использовать уже существующие сельхозземли и снизить давление на леса. "13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая и до поступления в розничную торговлю, тогда как 19% доступной потребителям еды выбрасывается на уровне розничной торговли, в сфере общественного питания и в домохозяйствах. Помимо самой пищи, эти потери означают значительное напрасное расходование ресурсов, использованных для ее производства" - говорится в сообщении ФАО, опубликованном ко Всемирному дню информирования о потерях и пищевых отходах. ФАО также предупреждает, что когда потерянное или выброшенное продовольствие разлагается, особенно в анаэробных условиях на мусорных полигонах, оно выделяет метан - мощный парниковый газ, что "дополнительно увеличивает климатический след потерь и отходов продовольствия". По оценкам ФАО, на пищевые потери и отходы приходится около 10% глобальных выбросов парниковых газов. "Несмотря на международные обязательства, с 2015 года в мире не наблюдается заметного прогресса в сокращении продовольственных потерь", - сообщается в релизе. Мир также значительно отстает от достижения цели ООН к 2030 году сократить вдвое объем пищевых отходов на душу населения на уровне розничной торговли и потребителей, а также уменьшить потери продовольствия по всей производственно-сбытовой цепочке.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, мировая экономика, фао, оон
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ФАО, ООН
19:49 29.09.2026
 
Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая

ФАО ООН: около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
РИМ, 29 сен - ПРАЙМ. Около 13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая и до поступления в розничную торговлю, еще 19% доступной потребителям еды выбрасывается в магазинах, заведениях общепита и домохозяйствах, сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН.
По данным ФАО, около 1,4 миллиарда гектаров земель используются для производства продовольствия, которое в конечном итоге не потребляется. Расширение сельскохозяйственных угодий остается главным фактором обезлесения в мире, поэтому сокращение потерь и пищевых отходов позволило бы эффективнее использовать уже существующие сельхозземли и снизить давление на леса.
"13,4% производимого в мире продовольствия теряется после сбора урожая и до поступления в розничную торговлю, тогда как 19% доступной потребителям еды выбрасывается на уровне розничной торговли, в сфере общественного питания и в домохозяйствах. Помимо самой пищи, эти потери означают значительное напрасное расходование ресурсов, использованных для ее производства" - говорится в сообщении ФАО, опубликованном ко Всемирному дню информирования о потерях и пищевых отходах.
ФАО также предупреждает, что когда потерянное или выброшенное продовольствие разлагается, особенно в анаэробных условиях на мусорных полигонах, оно выделяет метан - мощный парниковый газ, что "дополнительно увеличивает климатический след потерь и отходов продовольствия". По оценкам ФАО, на пищевые потери и отходы приходится около 10% глобальных выбросов парниковых газов.
"Несмотря на международные обязательства, с 2015 года в мире не наблюдается заметного прогресса в сокращении продовольственных потерь", - сообщается в релизе. Мир также значительно отстает от достижения цели ООН к 2030 году сократить вдвое объем пищевых отходов на душу населения на уровне розничной торговли и потребителей, а также уменьшить потери продовольствия по всей производственно-сбытовой цепочке.
 
Сельское хозяйствоМировая экономикаФАОООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала