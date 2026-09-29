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В центре и на западе Москвы 3 и 4 октября ограничат движение транспорта
В центре и на западе Москвы 3 и 4 октября ограничат движение транспорта - 29.09.2026, ПРАЙМ
В центре и на западе Москвы 3 и 4 октября ограничат движение транспорта
Движение транспорта ограничат на ряде улиц и набережных в центре и на западе Москвы 3 и 4 октября в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщается... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T07:51+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничат на ряде улиц и набережных в центре и на западе Москвы 3 и 4 октября в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Третьего и четвертого октября в связи с проведением полумарафона "Моя столица" в центре и на западе Москвы временно ограничат движение транспорта. Для проезда закроют несколько улиц и набережных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 09.00 30 сентября и до 22.00 4 октября будет закрыта Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина.
"Третьего октября с 08.00 до 15.00 нельзя будет проехать по улице Косыгина от проспекта Вернадского до дома 2, а до 16.00 — от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что 4 октября с 08.00 до 12.00 перекроют Бережковскую набережную от Воробьевского шоссе до Бородинского моста в сторону Бородинского моста, а также боковой проезд Бородинского моста в сторону центра. Также до 16.00 движение закроют в боковом проезде проспекта Вернадского от Университетского проспекта до улицы Косыгина в сторону центра.
"Кроме того, до 17.00 нельзя будет проехать по улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а также по Мичуринскому проспекту от дома 6 до пересечения с улицей Косыгина.
С 09.00 до 11.30 ограничения введут на участке Воробьевского шоссе от улицы Косыгина до Бережковской набережной.
С 09.30 до 12.00 перекроют Бородинский мост в сторону центра и съезд с него на Ростовскую набережную", - отмечается в сообщении.
Кроме того, до 12.30 будет закрыто движение на Ростовской набережной от Бородинского моста до Саввинской набережной, на Саввинской набережной от Ростовской набережной до Новодевичьей набережной, а также на Новодевичьей набережной от Саввинской набережной до Лужнецкой набережной. Также до 12.30 автомобилисты не смогут проехать по Лужнецкой набережной от Новодевичьей набережной до улицы Лужники и по улице Лужники от Лужнецкой набережной до дома 8, строения 1 на Лужнецкой набережной.
"С 09.30 до 13.30 перекроют проезд от дома 8, строения 1 до дома 10а, строения 7 на Лужнецкой набережной.
Кроме того, с 09.30 до 16.30 ограничат движение по проспекту Вернадского и мосту Лужники от Университетского проспекта до улицы Хамовнический Вал в сторону центра", - подчеркивается в сообщении.
На всех перечисленных участках с 00.01 3 октября до окончания мероприятия будет запрещена парковка.
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бизнес, россия, москва
В центре и на западе Москвы 3 и 4 октября ограничат движение транспорта
В центре и на западе Москвы 3 и 4 октября ограничат движение транспорта
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Движение транспорта ограничат на ряде улиц и набережных в центре и на западе Москвы 3 и 4 октября в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Третьего и четвертого октября в связи с проведением полумарафона "Моя столица" в центре и на западе Москвы временно ограничат движение транспорта. Для проезда закроют несколько улиц и набережных", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 09.00 30 сентября и до 22.00 4 октября будет закрыта Университетская площадь от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также в районе парковочного кармана на пересечении с улицей Косыгина.
"Третьего октября с 08.00 до 15.00 нельзя будет проехать по улице Косыгина от проспекта Вернадского до дома 2, а до 16.00 — от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что 4 октября с 08.00 до 12.00 перекроют Бережковскую набережную от Воробьевского шоссе до Бородинского моста в сторону Бородинского моста, а также боковой проезд Бородинского моста в сторону центра. Также до 16.00 движение закроют в боковом проезде проспекта Вернадского от Университетского проспекта до улицы Косыгина в сторону центра.
"Кроме того, до 17.00 нельзя будет проехать по улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, а также по Мичуринскому проспекту от дома 6 до пересечения с улицей Косыгина.
С 09.00 до 11.30 ограничения введут на участке Воробьевского шоссе от улицы Косыгина до Бережковской набережной.
С 09.30 до 12.00 перекроют Бородинский мост в сторону центра и съезд с него на Ростовскую набережную", - отмечается в сообщении.
Кроме того, до 12.30 будет закрыто движение на Ростовской набережной от Бородинского моста до Саввинской набережной, на Саввинской набережной от Ростовской набережной до Новодевичьей набережной, а также на Новодевичьей набережной от Саввинской набережной до Лужнецкой набережной. Также до 12.30 автомобилисты не смогут проехать по Лужнецкой набережной от Новодевичьей набережной до улицы Лужники и по улице Лужники от Лужнецкой набережной до дома 8, строения 1 на Лужнецкой набережной.
"С 09.30 до 13.30 перекроют проезд от дома 8, строения 1 до дома 10а, строения 7 на Лужнецкой набережной.
Кроме того, с 09.30 до 16.30 ограничат движение по проспекту Вернадского и мосту Лужники от Университетского проспекта до улицы Хамовнический Вал в сторону центра", - подчеркивается в сообщении.
На всех перечисленных участках с 00.01 3 октября до окончания мероприятия будет запрещена парковка.