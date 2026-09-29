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Рейс из Москвы в Анталью задержали из-за столкновения самолета с птицей - 29.09.2026, ПРАЙМ
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Рейс из Москвы в Анталью задержали из-за столкновения самолета с птицей
Рейс из Москвы в Анталью задержали из-за столкновения самолета с птицей - 29.09.2026, ПРАЙМ
Рейс из Москвы в Анталью задержали из-за столкновения самолета с птицей
Рейс турецкой авиакомпании Pegasus из Москвы в Анталью задержан из-за столкновения самолета с птицей, сейчас самолет ремонтируют, а расчетное время вылета -... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T12:22+0300
2026-09-29T12:22+0300
бизнес
россия
москва
анталья
аэропорт внуково
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рейс турецкой авиакомпании Pegasus из Москвы в Анталью задержан из-за столкновения самолета с птицей, сейчас самолет ремонтируют, а расчетное время вылета - 15.30 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Внуково". Ранее во вторник телеграм-каналы сообщали, что пассажиры рейса Москва - Анталья авиакомпании Pegasus не могут вылететь больше десяти часов из-за поломки самолета. "Самолет авиакомпании Pegasus получил повреждение из-за столкновения с птицей, оно произошло вне территории аэропорта. ВС (воздушному судну - ред.) потребовался ремонт. Расчетное время вылета 15.30", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что вопреки сообщениям в телеграм-каналах, самолет чинят не на взлетной полосе, а на месте стоянки.
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бизнес, россия, москва, анталья, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Анталья, аэропорт Внуково
12:22 29.09.2026
 
Рейс из Москвы в Анталью задержали из-за столкновения самолета с птицей

В "Внуково" задержали рейс из Москвы в Анталью из-за столкновения самолета с птицей

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рейс турецкой авиакомпании Pegasus из Москвы в Анталью задержан из-за столкновения самолета с птицей, сейчас самолет ремонтируют, а расчетное время вылета - 15.30 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Внуково".
Ранее во вторник телеграм-каналы сообщали, что пассажиры рейса Москва - Анталья авиакомпании Pegasus не могут вылететь больше десяти часов из-за поломки самолета.
"Самолет авиакомпании Pegasus получил повреждение из-за столкновения с птицей, оно произошло вне территории аэропорта. ВС (воздушному судну - ред.) потребовался ремонт. Расчетное время вылета 15.30", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что вопреки сообщениям в телеграм-каналах, самолет чинят не на взлетной полосе, а на месте стоянки.
 
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