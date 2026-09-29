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Рейс из Москвы в Анталью задержали из-за столкновения самолета с птицей

Рейс из Москвы в Анталью задержали из-за столкновения самолета с птицей - 29.09.2026, ПРАЙМ

Рейс из Москвы в Анталью задержали из-за столкновения самолета с птицей

Рейс турецкой авиакомпании Pegasus из Москвы в Анталью задержан из-за столкновения самолета с птицей, сейчас самолет ремонтируют, а расчетное время вылета -... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T12:22+0300

2026-09-29T12:22+0300

2026-09-29T12:22+0300

бизнес

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аэропорт внуково

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Рейс турецкой авиакомпании Pegasus из Москвы в Анталью задержан из-за столкновения самолета с птицей, сейчас самолет ремонтируют, а расчетное время вылета - 15.30 мск, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Внуково". Ранее во вторник телеграм-каналы сообщали, что пассажиры рейса Москва - Анталья авиакомпании Pegasus не могут вылететь больше десяти часов из-за поломки самолета. "Самолет авиакомпании Pegasus получил повреждение из-за столкновения с птицей, оно произошло вне территории аэропорта. ВС (воздушному судну - ред.) потребовался ремонт. Расчетное время вылета 15.30", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что вопреки сообщениям в телеграм-каналах, самолет чинят не на взлетной полосе, а на месте стоянки.

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