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Москва вновь вошла в топ-50 инновационных кластеров в 2026 году
Москва вновь вошла в топ-50 инновационных кластеров в 2026 году - 29.09.2026, ПРАЙМ
Москва вновь вошла в топ-50 инновационных кластеров в 2026 году
Москва вновь вошла в топ-50 инновационных кластеров в 2026 году, следует из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T14:48+0300
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технологии
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стамбул
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ЖЕНЕВА, 29 сен – ПРАЙМ. Москва вновь вошла в топ-50 инновационных кластеров в 2026 году, следует из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), входящей в структуру ООН.
Согласно документу, в 2026 году Москва заняла 50 строчку рейтинга. Ведущим инновационным кластером признан Московский университет имени Ломоносова. Москва обошла также города, как Стамбул, Милан, Брюссель, Антверпен, Хельсинки, Вену и Осло.
Лидируют в рейтинге кластеры Шэньчжэнь – Гонконг – Гуанчжоу, Токио – Иокогама, Сан-Хосе – Сан-Франциско, Пекин и Сеул.
ВОИС является старейшей международной организацией в области охраны интеллектуальной собственности. Она занимается администрированием ряда ключевых международных конвенций в области интеллектуальной собственности, а также выполняет функции специализированного учреждения ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности.
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технологии, москва, стамбул, брюссель, оон
Технологии, МОСКВА, Стамбул, Брюссель, ООН
Москва вновь вошла в топ-50 инновационных кластеров в 2026 году
Москва вновь вошла в топ-50 инновационных кластеров в 2026 году
ЖЕНЕВА, 29 сен – ПРАЙМ. Москва вновь вошла в топ-50 инновационных кластеров в 2026 году, следует из ежегодного глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), входящей в структуру ООН.
Согласно документу, в 2026 году Москва заняла 50 строчку рейтинга. Ведущим инновационным кластером признан Московский университет имени Ломоносова. Москва обошла также города, как Стамбул, Милан, Брюссель, Антверпен, Хельсинки, Вену и Осло.
Лидируют в рейтинге кластеры Шэньчжэнь – Гонконг – Гуанчжоу, Токио – Иокогама, Сан-Хосе – Сан-Франциско, Пекин и Сеул.
ВОИС является старейшей международной организацией в области охраны интеллектуальной собственности. Она занимается администрированием ряда ключевых международных конвенций в области интеллектуальной собственности, а также выполняет функции специализированного учреждения ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности.