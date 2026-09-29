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В Москве предложили установить требование к маршрутам роботов-доставщиков
В Москве предложили установить требование к маршрутам роботов-доставщиков - 29.09.2026, ПРАЙМ
В Москве предложили установить требование к маршрутам роботов-доставщиков
Депутат Московской городской думы от партии "Новые люди" Александр Даванков предложил установить в Москве требование к маршрутам роботов-доставщиков: при... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:39+0300
2026-09-29T15:39+0300
2026-09-29T15:39+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Депутат Московской городской думы от партии "Новые люди" Александр Даванков предложил установить в Москве требование к маршрутам роботов-доставщиков: при движении аппарата на тротуаре для пешеходов должно оставаться не менее 1,5 метров свободного пространства.
Соответствующее обращение на имя заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю рассмотреть возможность установления для маршрутов роботов-доставщиков требования о сохранении не менее 1,5 метра свободной ширины тротуара для беспрепятственного движения пешеходов", — говорится в документе.
Если обеспечить такую ширину невозможно, депутат предлагает предусмотреть для робота альтернативный маршрут либо ограничивать его движение на конкретном участке.
Также Даванков попросил дептранс предоставить данные об обращениях граждан и происшествиях с участием роботов-доставщиков, а также сообщить, учитывается ли фактическая ширина тротуаров при формировании их маршрутов.
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бизнес, россия, общество
В Москве предложили установить требование к маршрутам роботов-доставщиков
Депутат Даванков предложил установить в Москве требование к маршрутам роботов-доставщиков
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Депутат Московской городской думы от партии "Новые люди" Александр Даванков предложил установить в Москве требование к маршрутам роботов-доставщиков: при движении аппарата на тротуаре для пешеходов должно оставаться не менее 1,5 метров свободного пространства.
Соответствующее обращение на имя заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю рассмотреть возможность установления для маршрутов роботов-доставщиков требования о сохранении не менее 1,5 метра свободной ширины тротуара для беспрепятственного движения пешеходов", — говорится в документе.
Если обеспечить такую ширину невозможно, депутат предлагает предусмотреть для робота альтернативный маршрут либо ограничивать его движение на конкретном участке.
Также Даванков попросил дептранс предоставить данные об обращениях граждан и происшествиях с участием роботов-доставщиков, а также сообщить, учитывается ли фактическая ширина тротуаров при формировании их маршрутов.