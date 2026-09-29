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В Москве предложили установить требование к маршрутам роботов-доставщиков

В Москве предложили установить требование к маршрутам роботов-доставщиков - 29.09.2026, ПРАЙМ

В Москве предложили установить требование к маршрутам роботов-доставщиков

Депутат Московской городской думы от партии "Новые люди" Александр Даванков предложил установить в Москве требование к маршрутам роботов-доставщиков: при... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:39+0300

2026-09-29T15:39+0300

2026-09-29T15:39+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Депутат Московской городской думы от партии "Новые люди" Александр Даванков предложил установить в Москве требование к маршрутам роботов-доставщиков: при движении аппарата на тротуаре для пешеходов должно оставаться не менее 1,5 метров свободного пространства. Соответствующее обращение на имя заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаю рассмотреть возможность установления для маршрутов роботов-доставщиков требования о сохранении не менее 1,5 метра свободной ширины тротуара для беспрепятственного движения пешеходов", — говорится в документе. Если обеспечить такую ширину невозможно, депутат предлагает предусмотреть для робота альтернативный маршрут либо ограничивать его движение на конкретном участке. Также Даванков попросил дептранс предоставить данные об обращениях граждан и происшествиях с участием роботов-доставщиков, а также сообщить, учитывается ли фактическая ширина тротуаров при формировании их маршрутов.

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