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В Москве водителей призвали быть внимательными из-за тумана
В Москве водителей призвали быть внимательными из-за тумана - 29.09.2026, ПРАЙМ
В Москве водителей призвали быть внимательными из-за тумана
Московский департамент транспорта призвал водителей быть внимательными на дорогах столицы из-за прогнозируемого тумана ночью и утром в среду. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T19:30+0300
2026-09-29T19:30+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Московский департамент транспорта призвал водителей быть внимательными на дорогах столицы из-за прогнозируемого тумана ночью и утром в среду.
Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого тумана с видимостью 200-700 метров в столице ночью и утром в среду.
"Рекомендуем водителям быть осторожными: Держать дистанцию и не превышать скорость. Избегать резких маневров. Не отвлекаться на телефон за рулем", - говорится в сообщении в Telegram-канале московского департамента транспорта.
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бизнес, россия, москва
В Москве водителей призвали быть внимательными из-за тумана
Дептранс Москвы призвал водителей быть внимательными из-за прогнозируемого тумана
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Московский департамент транспорта призвал водителей быть внимательными на дорогах столицы из-за прогнозируемого тумана ночью и утром в среду.
Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого тумана с видимостью 200-700 метров в столице ночью и утром в среду.
"Рекомендуем водителям быть осторожными: Держать дистанцию и не превышать скорость. Избегать резких маневров. Не отвлекаться на телефон за рулем", - говорится в сообщении в Telegram-канале московского департамента транспорта.