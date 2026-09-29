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В Москве водителей призвали быть внимательными из-за тумана

В Москве водителей призвали быть внимательными из-за тумана - 29.09.2026, ПРАЙМ

В Москве водителей призвали быть внимательными из-за тумана

Московский департамент транспорта призвал водителей быть внимательными на дорогах столицы из-за прогнозируемого тумана ночью и утром в среду. | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T19:30+0300

2026-09-29T19:30+0300

2026-09-29T19:30+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Московский департамент транспорта призвал водителей быть внимательными на дорогах столицы из-за прогнозируемого тумана ночью и утром в среду. Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого тумана с видимостью 200-700 метров в столице ночью и утром в среду. "Рекомендуем водителям быть осторожными: Держать дистанцию и не превышать скорость. Избегать резких маневров. Не отвлекаться на телефон за рулем", - говорится в сообщении в Telegram-канале московского департамента транспорта.

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