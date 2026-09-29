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НАТО отработала захват судна с российским экипажем, пишет Telegraph
НАТО отработала захват судна с российским экипажем, пишет Telegraph - 29.09.2026, ПРАЙМ
НАТО отработала захват судна с российским экипажем, пишет Telegraph
Силы НАТО на учениях в Великобритании отработали захват судна с условным российским экипажем, а также сценарий с угрозой уничтожения своих фрегатов, сообщает... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T13:57+0300
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Силы НАТО на учениях в Великобритании отработали захват судна с условным российским экипажем, а также сценарий с угрозой уничтожения своих фрегатов, сообщает газета Telegraph. Издание пишет, что в ходе маневров военные НАТО моделировали сценарии боев у побережья Шотландии. В частности, войска альянса отрабатывали угрозу уничтожения нескольких своих фрегатов при возможной атаке авиации во время дозаправки этих кораблей немецким судном снабжения. Кроме того, отрабатывалась высадка десанта на условное судно с российским гражданским экипажем. "Португальские солдаты также осуществили серию попыток десантирования, 10 вооруженных морских пехотинцев высадились с вертолетов на палубу судна-заправщика, после чего провели штурм. Десантники… заняли ходовой мостик и машинное отделение, после чего задержали личный состав, который выступал в роли условных российских военизированных гражданских лиц", - пишет издание. Учения Exercise Strike Warrior проводились с участием 1,3 тысячи военных из ряда стран НАТО под руководством Британии. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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общество , мировая экономика, великобритания, шотландия, москва, нато
Общество , Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШОТЛАНДИЯ, МОСКВА, НАТО
НАТО отработала захват судна с российским экипажем, пишет Telegraph
Telegraph: Силы НАТО на учениях в Британии отработали захват судна с российским экипажем
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Силы НАТО на учениях в Великобритании отработали захват судна с условным российским экипажем, а также сценарий с угрозой уничтожения своих фрегатов, сообщает газета Telegraph.
Издание пишет, что в ходе маневров военные НАТО моделировали сценарии боев у побережья Шотландии. В частности, войска альянса отрабатывали угрозу уничтожения нескольких своих фрегатов при возможной атаке авиации во время дозаправки этих кораблей немецким судном снабжения. Кроме того, отрабатывалась высадка десанта на условное судно с российским гражданским экипажем.
"Португальские солдаты также осуществили серию попыток десантирования, 10 вооруженных морских пехотинцев высадились с вертолетов на палубу судна-заправщика, после чего провели штурм. Десантники… заняли ходовой мостик и машинное отделение, после чего задержали личный состав, который выступал в роли условных российских военизированных гражданских лиц", - пишет издание.
Учения Exercise Strike Warrior проводились с участием 1,3 тысячи военных из ряда стран НАТО под руководством Британии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.