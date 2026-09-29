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Новак призвал оперативно ликвидировать локальные дефициты на рынке топлива

Новак призвал оперативно ликвидировать локальные дефициты на рынке топлива - 29.09.2026, ПРАЙМ

Новак призвал оперативно ликвидировать локальные дефициты на рынке топлива

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил необходимость максимально оперативно ликвидировать локальные дефициты на внутреннем рынке топлива, сообщило... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:06+0300

2026-09-29T15:06+0300

2026-09-29T15:18+0300

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил необходимость максимально оперативно ликвидировать локальные дефициты на внутреннем рынке топлива, сообщило правительство РФ.Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав регионов."Александр Новак отметил необходимость максимально оперативного принятия решений и реализации мер, направленных на ликвидацию локальных дефицитов и стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке топлива", - говорится в сообщении кабмина по итогам совещания.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, александр новак, минсельхоз, госдума, совет федерации