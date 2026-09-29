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Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо
Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо - 29.09.2026, ПРАЙМ
Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в России, сообщило правительство РФ. | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:07+0300
2026-09-29T15:07+0300
2026-09-29T15:26+0300
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александр новак
минсельхоз
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в России, сообщило правительство РФ.Новак во вторник провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав субъектов РФ."Профильным ведомствам поручено... усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо", - сказано в сообщении.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
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россия, александр новак, минсельхоз, госдума, совет федерации
РОССИЯ, Александр Новак, Минсельхоз, Госдума, Совет Федерации
Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо
Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо в стране