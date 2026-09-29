https://1prime.ru/20260929/novak-873766979.html
Новак поручил проанализировать снабжение топливом отдельных регионов
Новак поручил проанализировать снабжение топливом отдельных регионов - 29.09.2026, ПРАЙМ
Новак поручил проанализировать снабжение топливом отдельных регионов
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил дополнительно проанализировать снабжение топливом отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей, сообщило... | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T15:17+0300
2026-09-29T15:17+0300
2026-09-29T15:17+0300
россия
александр новак
минсельхоз
госдума
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873766979.jpg?1790684263
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил дополнительно проанализировать снабжение топливом отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей, сообщило правительство России.Новак во вторник провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав субъектов РФ."Профильным ведомствам поручено дополнительно проанализировать топливоснабжение отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей", - сказано в сообщении.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, минсельхоз, госдума, совет федерации
РОССИЯ, Александр Новак, Минсельхоз, Госдума, Совет Федерации
Новак поручил проанализировать снабжение топливом отдельных регионов
Новак поручил дополнительно проанализировать снабжение топливом Омской и Томской областей
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил дополнительно проанализировать снабжение топливом отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей, сообщило правительство России.
Новак во вторник провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав субъектов РФ.
"Профильным ведомствам поручено дополнительно проанализировать топливоснабжение отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей", - сказано в сообщении.
В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.