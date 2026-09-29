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Новак поручил проанализировать снабжение топливом отдельных регионов

Новак поручил проанализировать снабжение топливом отдельных регионов - 29.09.2026, ПРАЙМ

Новак поручил проанализировать снабжение топливом отдельных регионов

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил дополнительно проанализировать снабжение топливом отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей, сообщило... | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T15:17+0300

2026-09-29T15:17+0300

2026-09-29T15:17+0300

россия

александр новак

минсельхоз

госдума

совет федерации

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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил дополнительно проанализировать снабжение топливом отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей, сообщило правительство России.Новак во вторник провел совещание, посвященное ситуации на рынке топлива, с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минтранса, Госдумы, Совета Федерации, отраслевых компаний, глав субъектов РФ."Профильным ведомствам поручено дополнительно проанализировать топливоснабжение отдельных регионов, в том числе Омской и Томской областей", - сказано в сообщении.В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти РФ договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом в том числе и независимые АЗС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, александр новак, минсельхоз, госдума, совет федерации