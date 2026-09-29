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Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе увеличился на 4,4% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:17+0300
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бизнес
мировая экономика
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ближний восток
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МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе увеличился на 4,4% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В том числе объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в отчетном месяце вырос на 5,3% по отношению к августу прошлого года.
Наиболее заметный рост был зафиксирован в Северной Америке (+6,6%) и Латинской Америке и Карибском бассейне (+5,1%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 4,3%, в Европе - 4,1%, в Африке - 3%, на Ближнем Востоке - 1%, сообщает IATA.
"Сильный спрос и рост коэффициента загрузки помогли авиакомпаниям частично компенсировать исключительно высокие затраты на топливо", - приводится в релизе комментарий главного экономиста старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мэри Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen).
Авиатопливо подорожало в августе на 8,3% в месячном выражении и на 79,2% в годовом, до 157 долларов за баррель, говорится в сообщении.
Что касается торговых маршрутов, то на крупнейших из них в августе наблюдался годовой рост: по маршруту Азия - Северная Америка на 13,2%, Европа - Азия на 3,1%, Европа - Северная Америка на 4,3%. При этом маршруты Европа - Ближний Восток и Ближний Восток - Азия показали снижение на 12,1% и 11% соответственно, сообщает IATA.
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бизнес, мировая экономика, европа, ближний восток, азия, iata
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, IATA
Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4%
IATA: объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4%
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе увеличился на 4,4% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В том числе объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в отчетном месяце вырос на 5,3% по отношению к августу прошлого года.
Наиболее заметный рост был зафиксирован в Северной Америке (+6,6%) и Латинской Америке и Карибском бассейне (+5,1%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 4,3%, в Европе - 4,1%, в Африке - 3%, на Ближнем Востоке - 1%, сообщает IATA.
"Сильный спрос и рост коэффициента загрузки помогли авиакомпаниям частично компенсировать исключительно высокие затраты на топливо", - приводится в релизе комментарий главного экономиста старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мэри Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen).
Авиатопливо подорожало в августе на 8,3% в месячном выражении и на 79,2% в годовом, до 157 долларов за баррель, говорится в сообщении.
Что касается торговых маршрутов, то на крупнейших из них в августе наблюдался годовой рост: по маршруту Азия - Северная Америка на 13,2%, Европа - Азия на 3,1%, Европа - Северная Америка на 4,3%. При этом маршруты Европа - Ближний Восток и Ближний Восток - Азия показали снижение на 12,1% и 11% соответственно, сообщает IATA.