Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260929/obem-873775118.html
Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4% - 29.09.2026, ПРАЙМ
Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4%
Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе увеличился на 4,4% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). | 29.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-29T17:17+0300
2026-09-29T17:17+0300
бизнес
мировая экономика
европа
ближний восток
азия
iata
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873775118.jpg?1790691432
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе увеличился на 4,4% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В том числе объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в отчетном месяце вырос на 5,3% по отношению к августу прошлого года. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Северной Америке (+6,6%) и Латинской Америке и Карибском бассейне (+5,1%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 4,3%, в Европе - 4,1%, в Африке - 3%, на Ближнем Востоке - 1%, сообщает IATA. "Сильный спрос и рост коэффициента загрузки помогли авиакомпаниям частично компенсировать исключительно высокие затраты на топливо", - приводится в релизе комментарий главного экономиста старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мэри Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen). Авиатопливо подорожало в августе на 8,3% в месячном выражении и на 79,2% в годовом, до 157 долларов за баррель, говорится в сообщении. Что касается торговых маршрутов, то на крупнейших из них в августе наблюдался годовой рост: по маршруту Азия - Северная Америка на 13,2%, Европа - Азия на 3,1%, Европа - Северная Америка на 4,3%. При этом маршруты Европа - Ближний Восток и Ближний Восток - Азия показали снижение на 12,1% и 11% соответственно, сообщает IATA.
европа
ближний восток
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, европа, ближний восток, азия, iata
Бизнес, Мировая экономика, ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, IATA
17:17 29.09.2026
 
Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4%

IATA: объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе увеличился на 4,4% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
В том числе объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в отчетном месяце вырос на 5,3% по отношению к августу прошлого года.
Наиболее заметный рост был зафиксирован в Северной Америке (+6,6%) и Латинской Америке и Карибском бассейне (+5,1%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 4,3%, в Европе - 4,1%, в Африке - 3%, на Ближнем Востоке - 1%, сообщает IATA.
"Сильный спрос и рост коэффициента загрузки помогли авиакомпаниям частично компенсировать исключительно высокие затраты на топливо", - приводится в релизе комментарий главного экономиста старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мэри Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen).
Авиатопливо подорожало в августе на 8,3% в месячном выражении и на 79,2% в годовом, до 157 долларов за баррель, говорится в сообщении.
Что касается торговых маршрутов, то на крупнейших из них в августе наблюдался годовой рост: по маршруту Азия - Северная Америка на 13,2%, Европа - Азия на 3,1%, Европа - Северная Америка на 4,3%. При этом маршруты Европа - Ближний Восток и Ближний Восток - Азия показали снижение на 12,1% и 11% соответственно, сообщает IATA.
 
БизнесМировая экономикаЕВРОПАБЛИЖНИЙ ВОСТОКАЗИЯIATA
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала