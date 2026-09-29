https://1prime.ru/20260929/obem-873775118.html

Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4% - 29.09.2026, ПРАЙМ

Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе вырос на 4,4%

Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе увеличился на 4,4% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). | 29.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-29T17:17+0300

2026-09-29T17:17+0300

2026-09-29T17:17+0300

бизнес

мировая экономика

европа

ближний восток

азия

iata

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873775118.jpg?1790691432

МОСКВА, 29 сен - ПРАЙМ. Объем грузовых авиаперевозок в мире в августе увеличился на 4,4% в годовом выражении, говорится в релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). В том числе объем международных грузовых авиаперевозок, по данным IATA, в отчетном месяце вырос на 5,3% по отношению к августу прошлого года. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Северной Америке (+6,6%) и Латинской Америке и Карибском бассейне (+5,1%). В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил 4,3%, в Европе - 4,1%, в Африке - 3%, на Ближнем Востоке - 1%, сообщает IATA. "Сильный спрос и рост коэффициента загрузки помогли авиакомпаниям частично компенсировать исключительно высокие затраты на топливо", - приводится в релизе комментарий главного экономиста старшего вице-президента IATA по вопросам устойчивого развития Мэри Оуэнс Томсен (Marie Owens Thomsen). Авиатопливо подорожало в августе на 8,3% в месячном выражении и на 79,2% в годовом, до 157 долларов за баррель, говорится в сообщении. Что касается торговых маршрутов, то на крупнейших из них в августе наблюдался годовой рост: по маршруту Азия - Северная Америка на 13,2%, Европа - Азия на 3,1%, Европа - Северная Америка на 4,3%. При этом маршруты Европа - Ближний Восток и Ближний Восток - Азия показали снижение на 12,1% и 11% соответственно, сообщает IATA.

европа

ближний восток

азия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, европа, ближний восток, азия, iata